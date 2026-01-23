Sénégal: Diourbel - Lancement de travaux d'ouvrages de drainage et de voiries

Diourbel — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a procédé, vendredi, au lancement de la première phase des travaux d'ouvrages de drainage et de voiries dans la commune de Diourbel (centre), mis en oeuvre par l'Agence de développement municipal (ADM), afin d'atténuer les inondations récurrentes dans cette localité a constaté l'APS.

"Les travaux que nous lançons aujourd'hui ne sont pas de simples chantiers. Ils représentent un investissement stratégique pour l'avenir de Diourbel. Ils visent à sécuriser durablement les quartiers, à protéger les populations, à préserver les activités économiques et à améliorer le cadre de vie", a déclaré le ministre lors de la cérémonie de lancement.

La ville de Diourbel se trouve confrontée depuis plusieurs années à la récurrence des inondations et à leurs lourdes conséquences sur la vie des ménages, les activités économiques, la mobilité urbaine et la cohésion sociale, a-t-il rappelé.

Selon Moussa Bala Fofana, ce projet illustre la volonté de l'État de doter les collectivités territoriales d'outils financiers et techniques efficaces pour faire face à leurs défis structurels, a-t-il rappelé.

Il a appelé, à cet effet, l'ensemble des acteurs concernés, notamment les autorités administratives locales, les services techniques, les leaders communautaires, les délégués de quartier et les populations, à se mobiliser pour assurer la réussite, l'appropriation et la préservation des infrastructures réalisées.

Le ministre a également invité l'entreprise chargée de l'exécution des travaux à respecter les délais contractuels et les normes de qualité requises.

La première phase du projet concernera principalement le marché Ndoumbé Diop, identifié comme l'épicentre des inondations dans la commune de Diourbel.

Elle prévoit notamment l'interconnexion de bassins situés à proximité du marché, la réalisation d'un réseau de collecteurs, ainsi que des travaux de voirie et d'éclairage public, dans le but d'achever l'ensemble des ouvrages avant le début du prochain hivernage.