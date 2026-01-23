Sénégal: Thiès - Des infrastructures intercommunales prévues pour gérer les ordures ménagères (PROMOGED)

Thiès — Le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED) va mettre en place des infrastructures intercommunales pour une gestion optimale des déchets ménagers dans la région de Thiès, a-t-on appris de sa directrice, Sophie Dione Sène.

"Nous avons un ensemble d'infrastructures de proximité, à savoir des points de collecte, des points de regroupement normalisés (PRN) qui seront les points de chute de tout ce qui sera collecté par les charrettes ou par les tricycles", a-t-elle expliqué.

Mme Sène prenait part à une réunion du comité régional de développement sur l'intercommunalité dans la gestion des déchets entre les communes de la région de Thiès.

Les infrastructures annoncées sont dimensionnées en fonction de la démographie et de la production de déchets de chaque commune, a indiqué Sophie Dione Sène, ajoutant que certaines communes pourront avoir "deux à trois PRN", là où d'autres n'en auront qu'un seul, suivant leur démographie et leur production de déchets.

"À côté de ces infrastructures, nous pouvons avoir des centres intégrés de valorisation des déchets, des centres de tri et de transfert à l'échelle d'un ensemble de communes", ajouté la directrice du PROMOGED.

A l'échelle d'un département, il y a des infrastructures de grande envergure pouvant aller jusqu'à 20 hectares, a expliqué Mme Sène, Sophie Dione Sène, selon qui vu les coûts importants des infrastructures en question, pour pérenniser ces investissements lourds, il est nécessaire de les mutualiser à travers l'intercommunalité.

"Nous sommes obligés, pour optimiser les coûts, d'aller vers l'intercommunalité pour gérer cette infrastructure dans une entité qui regroupe un ensemble de communes à l'échelle du département", a souligné Mme Sène.

La directrice du PROMOGED relève que Thiès fait partie des régions qui "se distinguent par une production croissante de déchets", à l'image de son processus de développement en tant qu'agglomération urbaine.

D'où la pertinence de sensibiliser les acteurs territoriaux sur les opportunités que leur offre la décentralisation, en termes de fonds de dotation que seule l'intercommunalité pourrait leur permettre de capter.