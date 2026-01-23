Afrique: Préparation Coupe du Monde - La France a envoyé au Maroc un observateur pour analyser le sacre des Lions

Dakar — Le staff de l'équipe nationale de France a envoyé au Maroc, lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui a pris fin dimanche, un observateur pour analyser le sacre du Sénégal, son premier adversaire à la Coupe du monde 2026, rapporte dans sa livraison du vendredi le quotidien sportif français l'Equipe.

Le sélectionneur français des moins de 19 ans, Jean-Luc Vannuchi, a été dépêché pour superviser la prestation des Lions.

Comme en 2002, le Sénégal démarre la Coupe du monde en affrontant la France le 16 juin prochain.

"Si Didier Deschamps et son adjoint Guy Stéphan n'ont pas fréquenté les stades marocains, la FFF (Fédération française de football) avait dépêché un entraîneur national pour superviser les rencontres les plus intéressantes, selon le protocole d'observation des adversaires, qu'ils soient redoutables ou moins prestigieux", écrit l'Equipe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cité par le quotidien, l'adjoint du sélectionneur français Guy Stephan, relève que le Sénégal, "ce n'est pas le genre de match où on est dans l'inconnu. Beaucoup de joueurs évoluent ou ont évolué en L1, ou sont dans des grands clubs".

" On a vu les matchs de la CAN avec Didier [Deschamps] à la télé, et il y avait sur place Jean-Luc Vannuchi (sélectionneur des moins de 19 ans) qui nous fera plus tard un compte rendu écrit, et en vidéo, avec le soutien de nos deux analystes. On a toutes les datas sur le jeu du Sénégal, les vitesses de course, les zones couvertes", a expliqué Guy Stephan, ancien sélectionneur du Sénégal dans les années 2000.

Il a ajouté que les observations de l'éclaireur français des Lions seront affinées en juin, avec un montage vidéo qui sera finalement montré au groupe le matin du match.

"Pour les joueurs, c'est encore très loin, et il y aura des observateurs envoyés pour voir les matches de nos adversaires en mars", a-t-il ajouté dans les colonnes de l'Equipe.

Le quotidien sportif français a précisé que lors de la CAN, Vannuchi n'a pas seulement étudié le Sénégal, car la France peut rencontrer d'autres équipes africaines aux États-Unis.

Le journal note que les Bleus ont ainsi retenu toutes les solutions dont disposait Pape Thiaw pour pallier les absences, sa bonne gestion de l'effectif et ses adaptations tactiques au fil des tours.

"La puissance et la technique déployées sont également marquées par les esprits, comme la densité de l'équipe à la perte du ballon, avec des vertus mentales qui incitent à

la méfiance, mentionne l'Equipe.

La Coupe du Monde 2026 se tient du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le Sénégal affronte en phase de groupes la France, la Norvège, ainsi que le vainqueur du barrage entre la Bolivie, l'Irak et le Suriname.

Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022, va participer à sa quatrième Coupe du monde.

En 2002, lors du Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée lors du match d'ouverture.