Sénégal: Bokhol - Le maire plaide pour l'électrification de tous les villages de la commune

23 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bokhol (Dagana) — Le maire de Bokhol, dans le département de Dagana (nord), El Hadji Guèye, a plaidé, jeudi, pour l'accès à l'électricité des populations des villages de sa commune.

"Nous saluons les efforts du gouvernement et de ses partenaires dans la sensibilisation et les initiatives menées au niveau de la commune. Néanmoins, nous souhaitons un renforcement de ces actions pour que tous les villages soient électrifiés", a-t-il déclaré.

El Hadji Guèye s'exprimait lors de l'inauguration d'une centrale solaire avec stockage par batterie, baptisée "Walo Storage", une première en Afrique de l'Ouest.

La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de la centrale, Mamadou Saliou Sow, et du gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, représentant le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le maire, un quart des habitants de la commune de Bokhol reste privé d'électricité.

Il a toutefois salué les réalisations déjà concrétisées grâce à la centrale, notamment l'électrification de cinq villages, l'emploi de 217 jeunes, le financement de 60 groupements féminins à hauteur de 30 millions de francs CFA, la mise à disposition de machines décortiqueuses de riz ainsi que la construction d'une case de santé, de salles de classe et d'une mosquée.

El Hadji Guèye a insisté sur la nécessité de renforcer ces actions pour permettre à toute la population d'avoir accès à l'électricité comme c'est le cas dans d'autres villes.

Le maire a également rappelé l'urgence de construire un nouveau lycée, précisant que le terrain a déjà été acquis et que la délibération correspondante a été adoptée par le Conseil municipal.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.