Sénégal: Bokhol - Le maire plaide pour l'électrification de tous les villages de la commune

Bokhol (Dagana) — Le maire de Bokhol, dans le département de Dagana (nord), El Hadji Guèye, a plaidé, jeudi, pour l'accès à l'électricité des populations des villages de sa commune.

"Nous saluons les efforts du gouvernement et de ses partenaires dans la sensibilisation et les initiatives menées au niveau de la commune. Néanmoins, nous souhaitons un renforcement de ces actions pour que tous les villages soient électrifiés", a-t-il déclaré.

El Hadji Guèye s'exprimait lors de l'inauguration d'une centrale solaire avec stockage par batterie, baptisée "Walo Storage", une première en Afrique de l'Ouest.

La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de la centrale, Mamadou Saliou Sow, et du gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, représentant le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

Selon le maire, un quart des habitants de la commune de Bokhol reste privé d'électricité.

Il a toutefois salué les réalisations déjà concrétisées grâce à la centrale, notamment l'électrification de cinq villages, l'emploi de 217 jeunes, le financement de 60 groupements féminins à hauteur de 30 millions de francs CFA, la mise à disposition de machines décortiqueuses de riz ainsi que la construction d'une case de santé, de salles de classe et d'une mosquée.

El Hadji Guèye a insisté sur la nécessité de renforcer ces actions pour permettre à toute la population d'avoir accès à l'électricité comme c'est le cas dans d'autres villes.

Le maire a également rappelé l'urgence de construire un nouveau lycée, précisant que le terrain a déjà été acquis et que la délibération correspondante a été adoptée par le Conseil municipal.