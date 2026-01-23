Ile Maurice: Les «Blue chips» mobilisent l'essentiel des échanges

Les activités boursières durant la semaine ont essentiellement porté sur les Blue chips du marché. Plus de 6,4 millions de titres ont été échangés durant la semaine pour un montant total de Rs 258 millions.

Les plus gros échanges ont été notés sur : MCB Group Limited, NewGold ETF, bonds of IBL Ltd, ABCB Holdings Limited et ER Group Limited, soit Rs 123,7 millions, Rs 22,5 millions, Rs 19 millions, Rs 12 millions et Rs 11,6 millions respectivement.

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une baisse de 0,76 % durant la semaine pour clôturer la séance de ce mercredi 21 janvier, à 11 214,02 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 358,45 points.

L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance d'hier à 441,77 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché officiel se chiffrait à Rs 371,2 milliards.

Sur les 63 titres cotés, six ont terminé la semaine en hausse, 31 sont demeurés stables et 26 ont clôturé en baisse. Les plus fortes hausses concernent: NewGold ETF (+8,13 %), Ascencia Ltd (+2,78 %), Riveo Limited (+0,45 %), CIEL Limited (+0,24 %) et Promotion and Development Ltd (+0,22 %).

Les plus fortes baisses concernent : BlueLife Limited (-9,80 %), Alteo Limited (-5,42 %), Lux Island Resorts Ltd (-5,31 %), ER Group Limited (-4,35 %) et Medine Limited (-3,85 %).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse indique des performances variant de 11,68 % à 19,64 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activité.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 222,59 points et 387,98 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 34,1 milliards.

Des transactions totalisant Rs 6,6 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, Swan Life Ltd, United Bus Service Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 10,94 % et 22,23 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le Nasdaq ont enregistré une baisse de 1,43 % et 3,19 % respectivement en une semaine. En Europe, le DAX, le FTSE-100 et le CAC-40 ont chuté de 2,82 %, 0,10% et 3,41 % respectivement durant la même semaine.