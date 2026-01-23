Angola: La ministre de l'Environnement pour l'interdiction des peintures au plomb

Huambo — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a défendu, ce jeudi à Huambo, l'élimination progressive de l'utilisation des peintures au plomb sur l'ensemble du territoire national, afin de préserver la santé publique et l'écosystème.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de sa visite de travail dans la province de Huambo, la ministre a expliqué que cette mesure vise à protéger la santé publique et à préserver l'environnement, notamment face à l'inquiétude croissante concernant les effets nocifs du plomb sur la population et les écosystèmes locaux.

La responsable a indiqué que l'Exécutif travaille à la rédaction d'un décret d'application de la loi pour l'interdiction de ce produit, tandis que des évaluations de la situation sont en cours, notamment par le biais de présentations publiques.

La ministre a expliqué que le plomb contenu dans les peintures est responsable de nombreux décès, principalement d'enfants, car ces peintures sont utilisées dans les parcs d'attractions et autres lieux fréquentés par ce groupe social, d'où la nécessité de les éliminer dans un cadre légal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ana Paula de Carvalho a également souligné que le programme national d'élimination du plastique aura un impact majeur sur le ministère de l'Environnement durant l'exercice biennal 2026/2027.

« Les défis environnementaux du pays sont immenses, mais nous misons sur la valorisation des déchets pour lutter contre la prolifération des décharges à ciel ouvert dans la quasi-totalité des municipalités, une situation qui contamine les sols et les nappes phréatiques et contribue au changement climatique », a-t-elle insisté.

La visite de la ministre de l'Environnement dans la province de Huambo a été marquée par la remise de matériel de collecte des déchets solides aux autorités locales, précédée d'un atelier portant sur divers sujets liés à l'environnement.