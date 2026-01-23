Angola: La police d'Uíge interpelle 60 personnes accusées de divers crimes

22 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Uíge — Soixante personnes ont été interpellées ces sept derniers jours dans la province d'Uíge par la Police nationale, en coordination avec le Service d'enquêtes criminelles, pour leur implication présumée dans divers crimes.

Dans une déclaration à l'ANGOP ce jeudi, le porte-parole de la Police nationale d'Uíge, Freitas Zama, a expliqué que les crimes reprochés incluent agression, vol, vol qualifié, abus de confiance, immigration clandestine, possession et usage de stupéfiants (cannabis), agression sexuelle, rixes entre bandes, avortement et escroquerie.

Ces opérations ont donné lieu à huit micro-opérations, trois séquences d'enquête et dix mandats d'arrêt, exécutés sur ordre du Parquet général (PGR). Elles ont conduit à l'interpellation de 56 citoyens angolais et de quatre ressortissants de la République démocratique du Congo, âgés de 16 à 50 ans.

Parmi les personnes interpellées, 26 appartiennent à cinq groupes criminels opérant dans les municipalités d'Uíge, Maquela do Zombo, Quitexe, Songo, Quimbele, Damba et Negage.

Au cours des opérations, six fusils de chasse artisanaux, deux machettes, un couteau, 150 kilogrammes de marijuana, du carburant et d'autres biens de valeur diverse ont été saisis.

Durant la même période, la Police nationale a également recensé 15 accidents de la route, dont dix accidents impliquant des piétons.

La police a lancé un appel au respect du Code de la route afin de réduire le nombre d'accidents à Uíge.

