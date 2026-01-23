Angola: Le pays et les États-Unis renforcent leur coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport

Luanda — L'Angola et les États-Unis ont renforcé leur coopération bilatérale dans les domaines de la jeunesse, du sport et du développement humain ce jeudi.

Cette initiative a eu lieu lors d'une rencontre entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, et la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Angola, Shannon Cazeau. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement angolais visant à valoriser la jeunesse comme atout national et à faire du sport un instrument d'inclusion sociale, de diplomatie publique et de croissance économique.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire d'État aux Sports, Paulo Madeira, a indiqué que l'objectif principal de la réunion était de consolider les relations de coopération existantes entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'ambassade des États-Unis, en particulier dans les domaines de la jeunesse, du sport, de la culture et de la diplomatie sportive.

Selon Paulo Madeira, lors de l'audience, la chargée d'affaires a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement du gouvernement angolais à définir et à mettre en oeuvre des politiques publiques destinées à la jeunesse, soulignant les plans et stratégies en cours, et notamment le Plan de développement de la jeunesse (PDJ).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que la réunion a également réaffirmé l'engagement de l'ambassade des États-Unis à poursuivre son soutien aux partenariats existants par la mise en oeuvre de programmes destinés à la jeunesse, tels que des concours d'anglais, des initiatives d'entrepreneuriat et d'autres activités d'échanges culturels et sportifs.