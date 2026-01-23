Angola: Le pays et les États-Unis renforcent leur coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport

22 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Angola et les États-Unis ont renforcé leur coopération bilatérale dans les domaines de la jeunesse, du sport et du développement humain ce jeudi.

Cette initiative a eu lieu lors d'une rencontre entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, et la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Angola, Shannon Cazeau. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement angolais visant à valoriser la jeunesse comme atout national et à faire du sport un instrument d'inclusion sociale, de diplomatie publique et de croissance économique.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire d'État aux Sports, Paulo Madeira, a indiqué que l'objectif principal de la réunion était de consolider les relations de coopération existantes entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'ambassade des États-Unis, en particulier dans les domaines de la jeunesse, du sport, de la culture et de la diplomatie sportive.

Selon Paulo Madeira, lors de l'audience, la chargée d'affaires a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement du gouvernement angolais à définir et à mettre en oeuvre des politiques publiques destinées à la jeunesse, soulignant les plans et stratégies en cours, et notamment le Plan de développement de la jeunesse (PDJ).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que la réunion a également réaffirmé l'engagement de l'ambassade des États-Unis à poursuivre son soutien aux partenariats existants par la mise en oeuvre de programmes destinés à la jeunesse, tels que des concours d'anglais, des initiatives d'entrepreneuriat et d'autres activités d'échanges culturels et sportifs.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.