Angola: Une dispute lors d'une cérémonie funéraire se termine par un meurtre à Chingour

Cuito — Un jeune homme de 21 ans est décédé après avoir été frappé à la tête avec une poutre en bois lors d'une cérémonie funéraire dans la municipalité de Chinguar, province de Bié.

Dans une déclaration à l'ANGOP aujourd'hui, le porte-parole du Service d'enquêtes criminelles (SIC) de Bié, l'inspecteur principal Carlos Oliveira, a indiqué que l'incident s'était produit dans le village de Chiquendula, lors d'une dispute entre la victime et un autre individu, un parent âgé de 20 ans.

Selon l'officier du SIC, au cours de la dispute, dont les causes restent inconnues, l'accusé s'est emparé d'une poutre en bois et a porté un coup à la nuque de la victime, qui est décédée pendant son transport à l'hôpital.

Le suspect a été placé en garde à vue.

Carlos Oliveira a également indiqué que le Service d'enquêtes criminelles avait arrêté deux autres personnes dans la municipalité d'Andulo, accusées du meurtre et de la dissimulation du corps d'une femme de 77 ans, pour des raisons liées à des pratiques de sorcellerie.

Les faits se sont déroulés dans le village de Bela Vista, où les individus impliqués, âgés de 35 et 27 ans, ont enlevé la malheureuse femme de chez elle et l'ont emmenée dans un autre village, où elle a été battue à mort.

Ensuite, ils ont attaché le corps à un buisson sur la rive d'une rivière, où il a été retrouvé quatre jours plus tard.