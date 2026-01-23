Ile Maurice: La Banque de Maurice réagit après une violation de données chez Rogers Capital Credit

La Banque de Maurice, par voie de communiqué, a été informée que Rogers Capital Credit a subi une violation de confidentialité des données, au cours de laquelle, des données clients ont été obtenues illégalement et publiées sur le dark web.

Selon l'évaluation de Rogers Capital Credit, les données compromises concernent principalement des dossiers clients datant jusqu'à décembre 2022 et peuvent inclure des informations personnelles sensibles telles que des données d'identification (passeport/carte nationale d'identité), des justificatifs de domicile et, pour certains clients, des informations bancaires, de crédit et d'état civil.

La Banque de Maurice encourage les membres du public à surveiller régulièrement leurs comptes bancaires et relevés financiers, et à contacter immédiatement leur banque en cas d'activité suspecte ou s'ils ont des doutes quant à l'authenticité de toute communication non sollicitée reçue.