Ile Maurice: Sunlife renforce son leadership avec deux promotions internes

Depuis le 1eᣴ janvier, Sunlife a renforcé sa direction avec deux nominations clés. Clency Roméo est devenu Chief Sustainability Officer du groupe, tandis que Jean-Marc Ma-Poon a pris la tête des deux établissements de la côte ouest, le Sugar Beach et La Pirogue, en tant que Cluster General Manager - West Coast.

Ces nominations revêtent une dimension symbolique particulière pour La Pirogue, qui célèbre cette année son 50e anniversaire. Sous la direction de Jean-Marc Ma-Poon, les deux sister resorts pour suivront leur développement de manière complémentaire tout en préservant leurs identités respectives et leur positionnement distinct.

Diplômé de l'École hôtelière de Glion, Jean Marc Ma-Poon bénéficie d'une solide expérience internationale acquise aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. De retour à Maurice en 2016, il prend la direction du Long Beach, resort cinq étoiles de la côte est, qu'il dirige pendant cinq ans. En 2021, il est nommé à la tête du Sugar Beach, à l'issue de sa rénovation complète.

Sous son leadership, l'établissement remporte plusieurs distinctions, dont le World Travel Award - Mauritius Leading Beach Resort à plusieurs reprises, ainsi que le World Luxury Awarden tant que Best Luxury Lifestyle Resort in the Indian Ocean et Best Luxury Beach Resort - Indian Ocean Islands. En 2024, il reçoit le World Luxury Hotel Award du Best General Manager - Indian Ocean Islands.

À la tête du cluster ouest, Jean-Marc Ma-Poon aura pour mission de renforcer la synergie entre le Sugar Beach et La Pirogue, deux hôtels phares contribuant au rayonnement de la destination mauricienne grâce à une offre gastronomique de haut niveau et une hospitalité reconnue.

Parallèlement , la nomination de Clency Roméo au poste de Chief Sustainability Officer marque une étape majeure dans la stratégie de développement durable de Sunlife. Figure connue du secteur hôtelier mauricien et régional, il cumule plus de 30 ans d'expérience au sein de l'industrie. Il débute sa carrière en 1989 à La Pirogue avant d'évoluer dans les métiers de la restauration et du Food & Beverage. Il devient F&B Manager au Touessrok en 2005, puis occupe des fonctions de direction générale à La Pirogue, aux hôtels Ambre et Kanuhura Maldives.

Titulaire d'un diplôme en Management de l'université Cornell et d'un MBA en International Management, Clency Roméo apporte une vision stratégique et internationale à ses nouvelles fonctions. Il aura pour mission de piloter et de renforcer la stratégie environnementale, sociale et humaine du groupe, en veillant à l'alignement des pratiques opérationnelles et de gouvernance avec les standards internationaux les plus exigeants.

«Ces promotions internes illustrent notre volonté de reconnaître et de développer les talents du groupe. Les nominations de Clency Roméo et de Jean-Marc Ma-Poon saluent leurs parcours exemplaires et leur contribution déterminante au succès et à la pérennité de Sunlife», souligne François Eynaud, Chief Executive Officer de Sunlife.