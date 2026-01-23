Ile Maurice: Rajenee Mootoo-Caroopen, 13e victime sur nos routes

Depuis le début de 2026, 13 décès ont été enregistrés sur les routes du pays. Le dernier en date est celui de Rajenee Mootoo-Caroopen, âgée de 67 ans, ancienne mairesse de Beau Bassin-Rose-Hill, le mercredi 21 janvier dans la soirée à la suite d'un grave accident de la route survenu à Gros-Billot, New-Grove.

Les faits se sont produits alors qu'elle se rendait à l'aéroport en compagnie de membres de sa famille. Elle voyageait avec sa fille de 40 ans, qui devait prendre l'avion, son fils du même âge ainsi que son époux, âgé de 72 ans.

Selon les premiers éléments de l'enquête, une voiture est entrée en collision avec le van dans lequel se trouvait la famille. Le choc a été d'une extrême violence. Les deux véhicules ont été lourdement endommagés et le van s'est renversé sur la chaussée. Les services de secours sont intervenus rapidement. Les quatre occupants ont été transportés d'urgence à l'hôpital de Rose-Belle. Peu après son admission, Rajenee Mootoo-Caroopen a succombé à ses blessures. Son époux et son fils ont été admis aux soins intensifs dans un état jugé grave. Leur état de santé demeure critique. Sa fille, blessée lors de l'accident, est pour sa part dans un état stable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le conducteur de la voiture impliquée dans la collision a été placé en cellule policière dans le cadre de l'enquête en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Figure connue de la scène municipale, Rajenee Mootoo-Caroopen s'était imposée ces dernières années comme une élue de proximité, profondément ancrée dans le quotidien des habitants de Beau-Bassin- Rose-Hill. Élue mairesse à l'unanimité en mai 2023, elle s'était distinguée par un travail de terrain constant et un suivi rigoureux des dossiers locaux, privilégiant l'action concrète à la communication politique. À la demande de la direction politique de son camp, elle avait soumis sa démission de la mairie en août 2024, ouvrant la voie à une nouvelle équipe municipale.