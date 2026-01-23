Ile Maurice: Un suspect de 22 ans arrêté

Un cas de vol à main armée a été signalé à la police durant la nuit du 22 au 23 janvier à Triolet.

Selon les informations communiquées aux forces de l'ordre, une commerçante se trouvait dans sa boutique située sur Indira Gandhi Road, à Triolet, lorsqu'un individu encagoulé a fait irruption dans le commerce. Le suspect l'aurait menacée à l'aide d'un revolver, exigeant qu'elle lui remette de l'argent.

L'individu aurait ensuite dérobé quatre bouteilles de boissons gazeuses avant de prendre la fuite.

À la suite de la plainte enregistrée au poste de police de Triolet, une enquête a été immédiatement ouverte. Dans la matinée, une équipe de la DCIU Northern a procédé à l'arrestation d'un habitant de Mere Theresa, Triolet, identifié comme J.C.L.A., âgé de 22 ans.

Lors de son interrogatoire, le suspect est passé aux aveux, indiquant avoir utilisé un pistolet factice pour intimider la victime. L'arme factice a été saisie et placée sous scellés par la police. L'enquête se poursuit.