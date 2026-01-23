Angola: Le Gouvernement mise sur la cybersécurité pour renforcer l'investissement privé

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a déclaré que la proposition de loi sur la cybersécurité, actuellement en discussion au Parlement, vise à rendre le pays plus attractif et sécurisé pour l'investissement privé.

Lors de son intervention à la 6e réunion plénière ordinaire du Parlement, il a indiqué que le texte renforce la confiance dans l'environnement numérique et la protection des infrastructures technologiques.

Mário Oliveira a précisé que le projet établit un modèle national intégré de réponse aux incidents, reposant sur une coordination centrale, le partage obligatoire d'informations critiques, un protocole d'action standardisé, ainsi qu'une coopération interinstitutionnelle et internationale.

Le ministre a toutefois souligné que la cybersécurité ne peut justifier des ingérences illégitimes dans la vie privée, les communications ou les données personnelles, rappelant que les actions des autorités sont soumises à un contrôle juridique et institutionnel.

La proposition, approuvée dans son principe par 105 voix pour, une contre et 75 abstentions, définit un socle minimal obligatoire de devoirs relatifs à la mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles adaptées à la sécurité des réseaux et systèmes informatiques, ainsi qu'à l'adoption de plans de gestion des risques cybernétiques.

Mário Oliveira a expliqué que ce modèle vise à dépasser les réponses fragmentées et à garantir un temps de réaction réduit, élément crucial face aux attaques informatiques. Le texte précise que les mesures de cybersécurité doivent respecter les principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité.

Pour le ministre, la protection des données du pays et de ses infrastructures est intrinsèquement liée à l'espace numérique, compte tenu de la modernisation technologique et de l'automatisation des processus dans les sociétés contemporaines.