Angola: Le Gouvernement transforme PesKwanza en port de pêche

23 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Sumbe — La ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen dos Santos, a annoncé ce jeudi, dans la province de Cuanza-Sul, la transformation de l'entreprise PesKwanza en port de pêche, en raison de son importance et de sa situation stratégique le long du littoral angolais.

S'exprimant devant la presse à l'issue d'une visite de travail de 24 heures à Cuanza-Sul, la ministre a indiqué que les autorités entendent tirer parti des installations de PesKwanza, à l'arrêt depuis l'an 2000, afin de les convertir en port de pêche de la municipalité de Porto Amboim.

Elle a précisé que le projet vise à accueillir la production issue de la zone économique exclusive, qui s'étend jusqu'à 200 milles nautiques.

La ministre a expliqué que la réhabilitation de PesKwanza sera entièrement à la charge de l'État, tout comme sa gestion, dans le cadre de l'investissement public.

