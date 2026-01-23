Angola: Les militaires à la réserve et à la retraite passibles de rétrogradation en cas d'atteinte à l'État

22 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Les militaires, quels que soient leurs grades, appartenant aux Forces armées angolaises (FAA), qui portent atteinte au décorum, à l'honneur, à la dignité et au bon renom de l'institution et de l'État angolais, pourront faire l'objet d'une rétrogradation par voie administrative ou judiciaire.

Cette mesure figure dans la Proposition de loi portant modification de la Loi n° 13/18 du 29 octobre, relative aux carrières des militaires des FAA. Le texte prévoit que la rétrogradation ne concernera pas uniquement les militaires à la réserve et à la retraite, mais pourra également s'appliquer aux effectifs du cadre permanent, du service militaire sous contrat (SMC) et du service militaire obligatoire.

D'initiative gouvernementale, le projet de loi vise à adapter le régime juridique de la discipline militaire à la Constitution de la République d'Angola de 2010, tout en dotant les Forces armées angolaises d'un instrument juridique moderne et actualisé, à même de garantir la hiérarchie, la discipline et l'obéissance au sein de l'institution.

Le texte consacre également un ensemble de droits, libertés et garanties fondamentales applicables à la procédure disciplinaire militaire, bien que de manière restreinte, en raison des spécificités inhérentes à la condition militaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rétrogradation consiste en l'abaissement du militaire à un grade inférieur à celui qu'il détient.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.