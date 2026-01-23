Angola: Plus de mille cas de tuberculose diagnostiqués à Cunene

Ondjiva — Mille neuf cent quarante-neuf cas de tuberculose, dont 56 décès, ont été recensés en 2025 dans la province de Cunene, soit une augmentation de 303 cas par rapport à l'année 2024.

Cette hausse est attribuée à la fréquentation accrue des services de diagnostic et de traitement de la maladie, déployés dans 46 unités sanitaires de la province.

L'information a été communiquée ce vendredi à l'ANGOP par Santuário Chihambo, superviseur du Programme de lutte contre la tuberculose dans le Cunene. Il a précisé que le nombre de décès a connu une légère augmentation d'un cas par rapport à l'année précédente.

Selon lui, ces décès sont liés à la négligence des patients en phase de traitement ambulatoire et à des aspects culturels, certains patients privilégiant d'abord les traitements traditionnels avant le traitement conventionnel.

Durant la période considérée, 398 patients ont abandonné le traitement, soit 18 de moins qu'en 2024, en raison de négligence et de mauvaises habitudes alimentaires.