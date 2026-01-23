Angola: Accidents de la circulation - 77 morts dans la province de Cunene

Ondjiva — Soixante-dix-sept personnes ont perdu la vie et 683 autres ont été blessées en 2025 à la suite de 422 accidents de la circulation survenus dans 11 communes de la province de Cunene.

L'information a été communiquée ce vendredi à l'ANGOP par Samuel Casaco, spécialiste du Département de communication institutionnelle et presse du Commandement de la Police nationale dans le Cunene.

Il a précisé que la répartition des accidents par commune est la suivante : Cuanhama (224), Namacunde (56), Cahama (41), Ombadja (34), Humbe (26), Cuvelai (19), Mupa (9), Nehone (6), Naulila (3), Curoca et Chitado (2 chacun).

Le spécialiste a identifié comme causes probables de ces accidents : l'excès de vitesse, le manque de prudence, les manoeuvres dangereuses, le mauvais comportement des piétons, la conduite sous l'effet de l'alcool, les dépassements irréguliers ainsi que le mauvais état technique des véhicules.