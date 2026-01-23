Angola: Accidents de la circulation - 77 morts dans la province de Cunene

23 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Ondjiva — Soixante-dix-sept personnes ont perdu la vie et 683 autres ont été blessées en 2025 à la suite de 422 accidents de la circulation survenus dans 11 communes de la province de Cunene.

L'information a été communiquée ce vendredi à l'ANGOP par Samuel Casaco, spécialiste du Département de communication institutionnelle et presse du Commandement de la Police nationale dans le Cunene.

Il a précisé que la répartition des accidents par commune est la suivante : Cuanhama (224), Namacunde (56), Cahama (41), Ombadja (34), Humbe (26), Cuvelai (19), Mupa (9), Nehone (6), Naulila (3), Curoca et Chitado (2 chacun).

Le spécialiste a identifié comme causes probables de ces accidents : l'excès de vitesse, le manque de prudence, les manoeuvres dangereuses, le mauvais comportement des piétons, la conduite sous l'effet de l'alcool, les dépassements irréguliers ainsi que le mauvais état technique des véhicules.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.