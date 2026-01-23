Namibie: La Namibie souhaite coopérer avec l'Angola en matière de sécurité alimentaire

Chibia — Le Gouvernement de la République de Namibie a exprimé, dans la commune de Chibia, province de Huíla, son intérêt à coopérer avec l'Angola dans le domaine de la recherche appliquée à la sécurité alimentaire.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération transfrontalière entre l'Angola et la Namibie, au titre d'une stratégie commune axée sur la recherche scientifique, le développement durable et l'augmentation de la production agricole dans le sud de l'Angola et le nord de la Namibie.

La délégation namibienne, en séjour de trois jours dans la province de Huíla, est composée de hauts responsables des ministères des Relations internationales, du Commerce, de l'Éducation et des Réformes agraires, ainsi que d'universitaires de l'Université centrale de Namibie, venus évaluer les opportunités d'investissement dans le secteur agroalimentaire.

Les autorités namibiennes entendent également contribuer à l'introduction en Angola de semences résilientes de maïs, de blé, de mil et de sorgho, adaptées aux zones arides, à la mise en place de systèmes d'irrigation à faible coût reposant sur l'énergie solaire photovoltaïque, ainsi qu'au renforcement des capacités des techniciens angolais et namibiens.

À cette occasion, la gouverneure de la région d'Ohangwena, Kadiva Hamutumwa, a souligné que cette coopération vise à renforcer le potentiel agricole du sud de l'Angola, tout en assurant une gestion durable des ressources hydriques partagées des bassins du Cunene, du Cuvelai et de l'Okavango.

Elle a également plaidé en faveur d'investissements conjoints dans les infrastructures de stockage et de transformation des produits agricoles, susceptibles d'avoir un impact direct sur la stabilité des prix et le renforcement de la sécurité alimentaire des populations.