Angola: Dix mille familles bénéficient du projet AFAP II à Malanje

Malanje — Dix mille familles rurales de cinq communes de Malanje bénéficieront, à partir du mois de mars de cette année, du Projet de pêche artisanale et d'aquaculture (AFAP II), destiné à accroître la productivité et à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population.

Cette information a été donnée aujourd'hui par Domingos Americano, chef du Département de la pêche au sein du Bureau provincial de l'Agriculture et de l'Élevage, qui a souligné que l'initiative comprend la remise en état des bassins piscicoles et la réhabilitation des routes d'accès aux zones de production de tilapia, la construction de marchés de poisson dotés de chambres frigorifiques et la livraison de tricycles motorisés.

Selon lui, ces appuis permettront le développement d'une pêche durable et résiliente. Outre les équipements, les familles bénéficiaires recevront initialement une formation pour optimiser l'exercice de leurs activités.

Il a précisé qu'une délégation du ministère des Pêches est attendue en février pour évaluer les conditions de mise en oeuvre du projet, qui concernera dans un premier temps uniquement les foyers de cinq communes, qui seront définies dans les prochains jours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Domingos Americano a ajouté que, parallèlement au soutien aux familles, le projet AFAP II renforcera également le Centre expérimental de production de tilapia de Camibafo, dans le município de Malanje, en activité depuis plusieurs années.

Le projet AFAP II est une initiative du Gouvernement angolais en partenariat avec le Fonds international de développement agricole (FIDA) des Nations Unies, signé en décembre 2024, visant à soutenir les aquaculteurs nationaux avec des moyens encourageant l'augmentation de la production artisanale de poisson et des revenus familiaux.