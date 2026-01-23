Afrique de l'Ouest: BRVM - La première cotation de deux emprunts obligataires de près de 142 milliards FCFA du Bénin fixée au 30 janvier 2026

La première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) des emprunts obligataires intitulés et émis par l'Etat du Bénin aura lieu le 26 janvier 2026, ont informé les responsables de la BRVM.

Dans le but de mobiliser des ressources destiner au financement d'une partie des investissements inscrits au programme national d'investissement pour l'année 2025, en cohérence avec les objectifs du Programme d'Action du Gouvernement (PAG)2021-2026, notamment la poursuite de la transformation structurelle de l'économie béninoise, l'Etat du Bénin, à travers la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) avait émis ces emprunts obligataires.

C'est dans ce cadre que l'émetteur avait procédé du 10 au 17 novembre 2025 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation.

Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 9 370 674 obligations TPBJ 6,00% 2025-2032 et 4 799 730 obligations TPBJ 6,15% 2025-2035, pour un montant total de 141 704 040 000 FCFA.

La date de jouissance de ces titres avait été fixée au 20 novembre 2025.

La séance de cotation des emprunts de l'Etat du Bénin, admis au compartiment des obligations de la BRVM, vise à favoriser les échanges des titres sur le marché financier régional. Au-delà de ces échanges, un autre intérêt qui réside dans cette cotation est de booster la capitalisation boursière du marché obligataire. A la fin de la séance de cotation du jeudi 22 janvier 2026, cette capitalisation s'établissait à 11 363,234 milliards FCFA contre 11 343,435 milliards FCFA la veille, soit une hausse de 19,799 milliards.

Selon les responsables de la BRVM, la procédure d'introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d'achat et de vente.