Ethiopie: Des responsables éthiopiens et indiens examinent le renforcement du partenariat stratégique et économique.

23 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Inde ont engagé des consultations visant à consolider et approfondir leur partenariat stratégique et économique.

Dans ce cadre, le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, s'est entretenu aujourd'hui avec Sudhakar Dalela, secrétaire aux Relations économiques au ministère indien des Affaires étrangères.

Les échanges ont porté sur l'élargissement de la coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun.

L'ambassadeur Hadera Abera a mis en avant l'importance de la récente visite de haut niveau du Premier ministre indien en Éthiopie, laquelle a permis d'élever les relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique.

Il a, à cet égard, souligné la nécessité d'assurer une mise en oeuvre concrète et effective des accords conclus à cette occasion.

Selon le ministère des Affaires étrangères, les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération au sein de cadres multilatéraux, notamment les BRICS.

Les deux parties ont par ailleurs réaffirmé le soutien constant de l'Inde aux efforts de l'Éthiopie pour accéder à l'Organisation mondiale du commerce.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.