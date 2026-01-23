Ethiopie: Des responsables éthiopiens et indiens examinent le renforcement du partenariat stratégique et économique.

Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Inde ont engagé des consultations visant à consolider et approfondir leur partenariat stratégique et économique.

Dans ce cadre, le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, s'est entretenu aujourd'hui avec Sudhakar Dalela, secrétaire aux Relations économiques au ministère indien des Affaires étrangères.

Les échanges ont porté sur l'élargissement de la coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun.

L'ambassadeur Hadera Abera a mis en avant l'importance de la récente visite de haut niveau du Premier ministre indien en Éthiopie, laquelle a permis d'élever les relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique.

Il a, à cet égard, souligné la nécessité d'assurer une mise en oeuvre concrète et effective des accords conclus à cette occasion.

Selon le ministère des Affaires étrangères, les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération au sein de cadres multilatéraux, notamment les BRICS.

Les deux parties ont par ailleurs réaffirmé le soutien constant de l'Inde aux efforts de l'Éthiopie pour accéder à l'Organisation mondiale du commerce.