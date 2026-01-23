Sénégal: Deux derbys au menu de la 12e journée de la Ligue 1

23 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Ligue 1 reprend à partir de ce samedi avec deux derbys dakarois devant opposer l'Union sportive de Gorée à l'Union sportive de Ouakam (USO) et le Jaraaf à l'AS Pikine, pour le compte de la 12e journée du championnat.

Après la pause du weekend dernier due à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), la 12e journée démarre par le derby dakarois entre l'US Gorée et l'USO.

Les insulaires, en tête du classement, vont affronter les Ouakamois avec l'ambition de maintenir leur dynamique victorieuse.

Ils vont recevoir l'USO dans leur fief du stade Diaguily Bakhoyoko pour viser leur septième succès devant un adversaire mal en point qui aura fort à faire face à des adversaires réputés athlétiques et solides en défense, en plus de pouvoir compter sur une attaque assez prolifique (18 buts).

Les Ouakamois, 12e au classement, veulent sortir de cette position peu reluisante en signant un résultat positif.

Le derby entre le Jaraaf et l'AS Pikine, prévue dimanche au stade Léopold Sedar Senghor, sera également très couru.

Ce choc très attendu et souvent très intense entre Dakarois et banlieusards va être âprement disputé.

Les deux équipes se suivent au classement avec un écart d'un point seulement.

Le Jaraaf de Dakar, cinquième au classement, compte 17 points, soit un de plus que l'As Pikine, sixième.

L'quipe de La Médina va vouloir renouer avec la victoire, l'AS Pikine, de son côté, a une revanche à prendre sur le Jaraaf.

La saison dernière, l'équipe de la Médina avait battu les Pikinois au match aller.

Voici le programme de la 12e journée

Samedi : Gorée-USO

Dimanche : Teungueth FC-Wally Daan, Jaraaf-AS Pikine, Linguère -HLM, Stade de Mbour-DSC, Guédiawaye FC -AJEL, Cambérène- Génération foot et Casa sports-SONACOS.

