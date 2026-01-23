Afrique: La rentrée solennelle des cours et tribunaux, un des sujets en exergue

Dakar — La rentrée solennelle des cours et tribunaux fait le menu de la livraison de vendredi de la presse quotidienne, avec le message du roi du Maroc Mohamed VI, portant sur la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 et les tensions ayant entouré la finale de cette compétition remportée par le Sénégal aux dépens du Maroc.

Le chef de l'Etat a présidé, jeudi, la rentrée solennelle des cours et tribunaux dont le thème portait sur "Le juge face aux défis du numérique", une occasion pour Bassirou Diomaye Faye de réitérer "son engagement à mettre en place une justice moderne et performante", indique Le Soleil.

"Une mue qui passe par l'appropriation des outils numériques par tous les acteurs de la justice", ajoute le même journal. "Diomaye Faye veut moderniser la justice sans la fragiliser", résume L'info, en citant le président de la République selon lequel le numérique et l'intelligence artificielle "ne sauraient porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de la justice".

Selon le quotidien L'info, aux yeux du président Faye, "il urge d'arriver à la dématérialisation des procédures, la gestion électronique des dossiers, l'archivage numérique, entre autres outils d'aide à la décision".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le quotidien L'As note que pour chef de l'Etat, l'ambition de réformer la justice n'est pas "une option mais une exigence morale, institutionnelle et démocratique [...]".

Mais si la transition du numérique "est désormais perçue comme un levier de transparence et de célérité, les acteurs du droit, du Bâtonnier au président de la Cour suprême, alertent : l'algorithme ne doit jamais remplacer l'humain", rapporte le journal Le Quotidien.

Les journaux se font par ailleurs l'écho du message du roi du Maroc publié à l'issue des tensions ayant entouré la finale de la CAN 2025 de football, qui avait opposé le Sénégal au Maroc, pays organisateur de la compétition.

Le monarque a exprimé, dans ce message, "sa satisfaction quant au succès de la compétition [remportée par le Sénégal], tout en appelant à la retenue et à la fraternité africaine après les incidents survenus lors des dernières minutes de la finale Maroc-Sénégal", écrit L'As.

"Le roi siffle la fin", affiche Le Quotidien, en citant des déclarations du souverain marocain, qui assure que son pays "est et restera un grand pays africain". "Rien ne saurait altérer la proximité cultivée entre nos peuples", insiste-t-il.

"Avec la fin de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations, le roi du Maroc a réaffirmé l'engagement africain de son pays", souligne le quotidien Le Soleil. Il "a aussi exprimé ses remerciements au peuple marocain pour la bonne organisation" de la CAN 2025, ajoute la même publication.

Concernant le sacre des Lions du Sénégal, le quotidien Yoor-Yoor présente la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, comme "l'architecte d'un triomphe sous le signe de la rigueur".

"En devenant, le 18 janvier 2026, [le] deuxième ministre des Sports à conduire les Lions sur le toit de l'Afrique, la juriste et inspectrice de carrière a imposé une méthode fondée sur la discipline, l'orthodoxie budgétaire et la refonte des textes", écrit le journal.

WalfQuotidien, lui, fait observer que le sacre des Lions "adoucit les moeurs". Le journal, se basant sur les analyses d'un sociologue, note que le chef de l'Etat "peut se servir de ce contexte pour apaiser le climat politique tendu".