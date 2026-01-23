Afrique de l'Ouest: La FAO engagée aux côtés du Sénégal pour la protection du cheptel et la structuration de l'élevage (Responsable)

Louga — La Chargée de la Coordination sous-régionale pour l'Afrique de l'Ouest et Représentante de la FAO au Sénégal, Bintia Stephen Tchicaya, a réaffirmé, jeudi, l'engagement total de l'agence onusienne à accompagner le gouvernement sénégalais dans le renforcement de la protection zoosanitaire et la transformation durable du secteur de l'élevage.

S'exprimant lors du lancement officiel de la Campagne nationale de vaccination du cheptel 2026 et de la Coopérative agricole communautaire à vocation élevage de Keur Momar Sarr et de Dahra, Mme Tchicaya a indiqué que "la vaccination constitue l'un des leviers majeurs de la souveraineté alimentaire, en permettant de prévenir les maladies animales, de sécuriser les revenus des éleveurs et de consolider les chaînes de valeur".

Mme Bintia Stephen Tchicaya a salué "le leadership du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage", tout en réaffirmant "la disponibilité de la FAO à appuyer les services vétérinaires, renforcer la couverture vaccinale et développer des systèmes de surveillance performants".

"La FAO se tient pleinement engagée pour continuer à accompagner cette dynamique, dans un esprit de partenariat stratégique, de responsabilité partagée et de résultats mesurables au bénéfice des populations rurales", a-t-elle ajouté.

Elle a appelé à une synergie renforcée entre l'État, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers et les organisations professionnelles d'éleveurs, estimant que seule une action concertée permettra de relever durablement les défis liés aux maladies animales transfrontalières, aux effets du changement climatique et à l'accroissement de la productivité du secteur.

"La vaccination du cheptel constitue l'un des socles les plus solides de la souveraineté alimentaire, car elle protège les animaux, sécurise les revenus des éleveurs et préserve les chaînes de valeur", a-t-elle a déclaré.

La responsable de la FAO a souligné que "la création de la coopérative agricole communautaire s'inscrit dans une vision stratégique visant à rapprocher les politiques publiques des réalités locales, tout en dotant les éleveurs d'outils collectifs capables d'améliorer l'accès aux intrants, aux services vétérinaires et aux mécanismes de valorisation économique des produits d'origine animale".

Selon elle, ces initiatives traduisent l'orientation du Sénégal en faveur d'un élevage plus organisé, plus professionnel et plus résilient, à même de créer de la valeur ajoutée au niveau local et de contribuer à la stabilité économique et sociale des territoires.

Elle a également insisté sur "le rôle des coopératives dans l'amélioration de la gouvernance des filières et l'inclusion des jeunes et des femmes".