Sénégal: Décès de Christian Valantin, ancien directeur de cabinet de Senghor et figure du PS (Famille)

23 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Christian Valantin, ancien directeur de cabinet du Président Senghor, est décédé jeudi à Paris, à l'âge 96 ans, a appris l'APS de source proche de la famille du défunt.

Le décès de l'ancien député socialiste a été annoncé par Xavier Ricou, auteur de "La maison Senghor".

Ce dernier, contacté par l'APS, a indiqué que la nouvelle lui a été confirmée par le fils du défunt.

Christian Valantin, fils de Marc-Édouard et de Madeleine Valantin née Guillabert, suivit les pas politiques de son ascendance, son grand-père, Barthélémy-Durand, ayant été député du Sénégal en 1948, tout en faisant office, à l'époque, de maire de Saint-Louis.

Né en 1929 à Saint-Louis, ce monument politique du Parti socialiste, avait la réputation d'avoir une bonne maitrise des textes de cette formation.

Il fut chef de cabinet de Léopold Sédar Senghor, alors Président de l'Assemblée fédérale du Mali de 1959 à 1960, puis son directeur de cabinet, en tant Président de la République du Sénégal.

Le défunt, proche collaborateur du Président-poète pendant plus de trois décennies, a publié, en 2016, "Trente ans de vie politique avec Léopold Sédar Senghor", un "texte unique sur Senghor, l'homme politique".

Eminent responsable du PS, il restera aussi aux côtés de Abdou Diouf, mais surtout à l'Assemblée nationale dont il sera le 1er vice-président de 1993 à 2000, après avoir fréquenté l'hémicycle depuis 1968.

Le défunt a toujours gardé la confiance du successeur de Senghor, qui a fait de lui conseiller personnel alors qu'il présidait aux destinées de l'Organisation international de la Francophonie (OIF).

