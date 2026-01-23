Afrique: Promotion de l'intelligence économique - Un magazine voit le jour

Pour accompagner les décideurs des secteurs public et privé dans leurs prises de décisions en faveur des populations africaines, un magazine dénommé « Blomfield Review » vient de voir le jour en Côte d'Ivoire. Il a été officiellement présenté le jeudi 22 janvier 2026, au grand public, dans un complexe hôtelier à Abidjan-Plateau. Ce magazine permettra, à en croire les initiateurs, de lire l'économie africaine avec méthode, rigueur et une hauteur de vue.

Le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Zoro Bi Ballo Epiphane, s'est félicité de la création de cet outil d'aide à la décision. « L'information seule ne suffit plus, ce dont nos Etats, nos institutions et nos entreprises ont besoin aujourd'hui, c'est une information structurée, contextualisée, analysée et une information orientée vers l'action », fait-il savoir.

Pour lui, l'intelligence économique permet de donner du sens aux données, d'anticiper les risques et de saisir les opportunités. « Elle éclaire la décision publique et la décision privée, renforce la souveraineté informationnelle de nos pays et améliore la qualité de la gouvernance », a insisté Zoro Bi Ballo Epiphane, soulignant que ce magazine vient combler un vide éditorial pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A l'en croire, cet outil offre, entre autres, aux décideurs publics et privés, des lectures crédibles sur des secteurs stratégiques, des marchés financiers, des enjeux technologiques, l'inclusion financière et le leadership.

Le promoteur du magazine et le président directeur général du groupe Blomfield, Stanislas Zézé, sa structure vient de passer une étape dans l'information intelligente. C'est pourquoi il remercie les annonceurs et les partenaires pour leur soutien indéfectible dans la réalisation de ce magazine.