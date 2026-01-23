Cote d'Ivoire: Football national/Diplôme d'entraîneur - Serey Dié et Gohi Bi Cyriac en quête de la Licence CAF

La Fédération ivoirienne de football a publié le 22 janvier 2026, dans un communiqué, une liste de candidats retenus définitivement pour la formation aux diplômes des Licences Caf B et C. Ils sont au total 50 candidats pour la Licence Caf B et 60 pour la Licence Caf C. Parmi les candidats des noms bien connus du public sportif ivoirien.

En effet, plusieurs anciens internationaux ivoiriens qui ont décidé de se reconvertir en techniciens figurent sur la liste. Parmi eux, Serey Geoffroy Dié, ancien capitaine des Éléphants qui est en quête d'une Licence Caf B. Idem pour Gohi Bi Cyriac, l'ancien attaquant de l'Asec Mimosas.

De retour au bercail après une carrière professionnelle, le joueur est fréquent à Sol Béni où il côtoie les staffs des équipes jeunes. Il entend désormais s'engager pleinement dans cette nouvelle carrière et pourrait bientôt s'asseoir sur un banc de Ligue 1 ou de Ligue 2 ivoirienne.

Mariko Daouda, Soro Jean, Abdoul Karim Cissé, Akassou Koutouan, sont d'autres anciens footballeurs ivoiriens qui se sont lancés dans cette quête au précieux diplôme. 110 au total dont 50 qui postulent pour la Licence Caf B, ils seront répartis sur deux sites de formation, à Abidjan et Yamoussoukro.

Rappelons que la Licence Caf B permet aux titulaires de coacher des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.