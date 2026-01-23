Cote d'Ivoire: Football national/Diplôme d'entraîneur - Serey Dié et Gohi Bi Cyriac en quête de la Licence CAF

23 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Céleste Kolia

La Fédération ivoirienne de football a publié le 22 janvier 2026, dans un communiqué, une liste de candidats retenus définitivement pour la formation aux diplômes des Licences Caf B et C. Ils sont au total 50 candidats pour la Licence Caf B et 60 pour la Licence Caf C. Parmi les candidats des noms bien connus du public sportif ivoirien.

En effet, plusieurs anciens internationaux ivoiriens qui ont décidé de se reconvertir en techniciens figurent sur la liste. Parmi eux, Serey Geoffroy Dié, ancien capitaine des Éléphants qui est en quête d'une Licence Caf B. Idem pour Gohi Bi Cyriac, l'ancien attaquant de l'Asec Mimosas.

De retour au bercail après une carrière professionnelle, le joueur est fréquent à Sol Béni où il côtoie les staffs des équipes jeunes. Il entend désormais s'engager pleinement dans cette nouvelle carrière et pourrait bientôt s'asseoir sur un banc de Ligue 1 ou de Ligue 2 ivoirienne.

Mariko Daouda, Soro Jean, Abdoul Karim Cissé, Akassou Koutouan, sont d'autres anciens footballeurs ivoiriens qui se sont lancés dans cette quête au précieux diplôme. 110 au total dont 50 qui postulent pour la Licence Caf B, ils seront répartis sur deux sites de formation, à Abidjan et Yamoussoukro.

Rappelons que la Licence Caf B permet aux titulaires de coacher des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.