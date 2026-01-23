Cote d'Ivoire: Chorégraphie - Noah Léonce déporte son laboratoire à Adjahui

La 6e édition du Laboratoire Broukabrou Relâche aura lieu du 10 janvier au 3 février, à Adjahui village. Communément appelé « Le Labo », il s'agit d'un espace d'outillage chorégraphique initié depuis 2021 par le chorégraphe Noah Léonce alias Gbô la légende.

C'est un espace d'initiation aux rudiments du « Broukabrou Relâche ». Un concept artistique qu'il définit comme une expression chorégraphique utilisant les gestes et éléments du quotidien comme matériaux de création.

Pour cette édition 2026, le laboratoire se déporte à Adjahui, un village situé derrière l'aéroport, dans la commune de Port-Bouët. C'est un retour aux sources pour ce jeune chorégraphe qui a pris ses marques dans ce lieu avant de s'envoler pour l'occident.

« J'ai vécu à Adjahui de 2014 à 2020. Six années de galère et de développement de la vision de mon art. En 2020, c'est d'Adjahui que je suis allé en France, à Montpellier, pour ma formation. J'ai démarré le Laboratoire à Adjahui. Je l'ai déplacé à Gonzagueville où j'ai habité. Le ramener et le sédentariser à Adjahui, c'est revenir à la source pour donner une visibilité à ce village Ébrié. Car le Laboratoire prend de l'envergure avec une implication des artistes internationaux », explique-t-il.

Le Laboratoire 2026 rassemblera une dizaine de jeunes danseurs et danseuses d'Abidjan. La scénographe française, Emma Thierry, fait partie des formateurs qui animeront ce temps d'apprentissage physique et spirituel.