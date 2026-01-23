Cameroun: Affaire scanning - Cyrus ngo'o triomphe face au minfi dans le dossier transatlantic

La bataille pour le contrôle du scanning portuaire à Douala vient de connaître un dénouement spectaculaire. Cyrus Ngo'o, Directeur Général du Port Autonome de Douala, sort vainqueur d'un bras de fer qui opposait son institution au puissant Ministère des Finances. L'arbitrage présidentiel a tranché.

Une réunion de crise sous haute tension

Selon des sources fiables, c'est dans l'enceinte de la Présidence de la République qu'est tombée la décision finale. Hier, sous la houlette d'Ayem Mauger, Conseiller Économique du Secrétariat Général de la Présidence, une réunion de crise a scellé le sort du dossier le plus sensible du moment dans le secteur portuaire camerounais.

L'enjeu dépassait largement les considérations techniques. Il s'agissait d'un véritable test de pouvoir entre deux visions de la gestion des infrastructures stratégiques du pays.

Transatlantic remporte le marché stratégique

Au terme des délibérations, c'est Transatlantic qui hérite du précieux sésame pour opérer sur la place portuaire de Douala. Cette attribution intervient sur instruction directe du Chef de l'État Paul Biya, mettant fin à des semaines de tergiversations et de tensions dans les couloirs du pouvoir.

Le choix de cette entreprise n'est pas anodin. Dans un secteur où les enjeux financiers se chiffrent en milliards, où les intérêts économiques croisent les stratégies politiques, chaque décision devient un marqueur d'influence.

Le PAD impose sa vision

La victoire de Cyrus Ngo'o représente bien plus qu'un simple succès administratif. Elle consacre la capacité du Port Autonome de Douala à défendre ses prérogatives face aux mastodontes de l'administration camerounaise. Le Minfi, habitué à dicter sa loi dans les dossiers financiers d'envergure, a dû s'incliner devant l'arbitrage présidentiel.

Cette issue témoigne également de la confiance placée par la Présidence dans la gestion du Directeur Général du PAD. Dans un environnement où les luttes d'influence sont monnaie courante, imposer sa position face au Ministère des Finances relève de l'exploit politique.

Des implications économiques majeures

Le scanning portuaire constitue un rouage essentiel de la chaîne logistique nationale. Au-delà des aspects sécuritaires évidents, il conditionne la fluidité des échanges commerciaux, impacte directement les recettes douanières et influence la compétitivité économique du Cameroun dans le Golfe de Guinée.

L'attribution à Transatlantic dessine donc les contours d'une nouvelle ère pour le port de Douala. Les opérateurs économiques, les transitaires et l'ensemble des acteurs de la chaîne portuaire scrutent désormais les prochaines étapes de cette mise en œuvre.

Cette décision présidentielle clôt un chapitre tumultueux tout en ouvrant de nouvelles perspectives. Reste à savoir si Transatlantic saura transformer cette opportunité en succès opérationnel et si le modèle retenu répondra aux attentes d'efficacité et de transparence affichées.

La question demeure : cette victoire de Cyrus Ngo'o marquera-t-elle un tournant durable dans l'équilibre des pouvoirs au sein de l'administration camerounaise ou ne sera-t-elle qu'une parenthèse dans les jeux d'influence traditionnels ?