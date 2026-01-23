Congo-Kinshasa/Sénégal: Les Léopards menacent de boycotter les éliminatoires Mondial Basketball 2027

La deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA, zone Afrique démarre en février. Cependant, les Léopards menacent de boycotter cette phase, qui se disputera à Dakar, capitale du Sénégal.

Selon le calendrier de la FIBA, les Léopards croiseront successivement Madagascar, la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

Programme des matchs :

26 février : RDC- Madagascar

27 février : RDC -Côte d'Ivoire

1er mars : RDC -Sénégal.

Cependant, les Léopards menacent de boycotter cette fenêtre, explique le président de la fédération, Paulin Kabongo : « Il y a des joueurs qui m'ont appelé pour me dire : "Président, nous allons venir pour les éliminatoires de la Coupe du Monde sans qu'on nous ait payé la prime de la préparation que nous avons effectuée au mois de novembre à Auxerre. En quittant nos clubs, on n'est pas payé. Quand on vient en sélection, on fait le stage, on rentre réduit et maintenant nous devons venir à Dakar sans assurance que tout cela sera payé à temps." Je leur ai dit que moi, je vais voir avec la tutelle. Nous allons nous battre pour que cette prime de préparation leur soit payée ».

Il estime que le ministre de la Finances, « qui a bloqué ce dossier pourra le débloquer pour que ces joueurs reviennent ».

Selon lui, les joueurs, qui font honneur à la République, ont le droit à être rémunérés à leur juste valeur.

« Si, dès le départ, nous avons déjà des sons pareils, ça risque de nous perturber dans ce que nous comptons faire avant d'entrer en compétition », redoute-t-il, souhaitant qu'il n'y ait pas ce genre de troubles.