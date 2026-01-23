Congo-Kinshasa: Environ 500 ménages de déplacés en détresse dans la chefferie des Bashu

Près de 500 familles de déplacés ont besoin d'assistance dans plusieurs villages de la chefferie des Bashu dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). La société civile locale a lancé jeudi 22 janvier un crime d'alarmes, appelant à la solidarité et à l'aide humanitaire urgente.

Ces ménages, constitués majoritairement des femmes et des enfants, fuient depuis une semaine les attaques répétées des rebelles ADF dans certaines localités du territoire de Lubero.

« Dans différents villages, dont Burondo, Kibira, Kyondo Kitumbu, Kisesandondi et l'agglomération de Butuhe, on enregistre un afflux de déplacés internes venant des groupements de Mwenye dans la chefferie de Bashu, en territoire de Lubero. Le groupement de Mwenye connaît actuellement des atrocités à la suite des massacres commis par les ADF Nalu », a expliqué le président de la société civile des Bashu, Mohombi Kahongya.

Les déplacés internes sont accueillis dans des familles d'hébergement. Pour le moment, selon lui, près de cinq cents ménages ont été recensés.

Mohombi Kahongya a par ailleurs appelé à la solidarité et à l'aide humanitaire urgente :

« Nous demandons à la population d'accueillir nos frères et soeurs avec hospitalité et de faire enregistrer tous ceux qui sont dans des familles d'accueil auprès des chefs d'entités. Nous appelons également les personnes de bonne volonté, les humanitaires et les autorités à leur apporter l'aide nécessaire, ces déplacés ayant fui leurs entités sans emporter quoi que ce soit ».