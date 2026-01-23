Togo: Actions sociales - Plus de 200 000 Togolais accompagnés en 2025

23 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le gouvernement a présenté le bilan 2025 de ses actions sociales, avec un accent sur les résultats obtenus en faveur des populations vulnérables.

Au total, 204 720 bénéficiaires ont été recensés, dont près de 60 % de femmes, pour un investissement global estimé à 1,8 milliard de Fcfa

Ce montant comprend 950 millions mobilisés sur les ressources de l'État et 861 millions issus de la contribution des partenaires techniques et financiers.

La région du Grand Lomé a concentré le plus grand nombre de bénéficiaires (65 642), suivie des Plateaux (33 533), Kara (32 517), Centrale (28 310), Savanes (24 779) et Maritime (19 937).

La ministre en charge des Solidarités, Moni Sankaredja, a détaillé les trois grands volets d'intervention :

Lutte contre les vulnérabilités : 150 916 personnes (dont 83 677 femmes) ont bénéficié d'une prise en charge, de formations ou d'une insertion socioprofessionnelle.

Protection de l'enfant : 12 700 enfants, dont plus de 6 000 filles, ont reçu un appui dans la prévention des violences, la lutte contre la traite, et le développement du leadership adolescent.

Genre et promotion de la femme : 33 297 personnes, incluant 7 290 hommes, ont été touchées via des programmes d'éducation, d'autonomisation économique et de lutte contre les violences basées sur le genre.

Par ailleurs, le volet alphabétisation et éducation non formelle a permis de former 7 807 personnes, en majorité des femmes.

