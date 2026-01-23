Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - La Société Civile appelle au calme et à la cohésion sociale après le retrait du M23

Dans un communiqué daté du 18 janvier 2026, la Société Civile du Sud-Kivu a lancé un appel pressant à l'apaisement et à la vigilance dans la ville d'Uvira et ses environs. Cet appel intervient dans un contexte sécuritaire volatile, suite au retrait annoncé des éléments de l'AFC/M23, soutenus par le Rwanda, et à l'arrivée des volontaires pour la défense de la patrie (VPD Wazalendo).

Selon le document signé par sa présidente, Néné BINTU IRAGI, la situation est marquée par la confusion et la violence. Alors que les éléments de l'AFC/M23 étaient censés se retirer vers le Rwanda, certains seraient restés dans la ville d'Uvira, provoquant des affrontements. La Société Civile dénonce des « stratégies divisionnistes » qui mettent en péril les efforts de paix, notamment des menaces exercées sur des membres de la communauté Banyamulenge pour les forcer à partir ou les empêcher de rester.

Le communiqué condamne fermement les « actes de vandalisme et de pillages systématiques » perpétrés par les éléments de l'AFC/M23 lors de leur départ, ainsi que des pillages commis par « certains éléments qui ont échappé au pillage ». La Société Civile note également avec regret que certains éléments Wazalendo ont été aperçus « aux côtés de foules en liesse » et se sont livrés à des tirs et des actes de désordre, traumatisant la population.

Face à ce risque d'escalade, l'organisation lance un double appel. D'une part, elle exhorte la population d'Uvira à ne pas tomber « dans les pièges tendus par les ennemis de la paix » en s'en prenant à des citoyens de la communauté Banyamulenge, soulignant que « la cohésion sociale doit nous caractériser ». D'autre part, elle demande au gouvernement congolais d'assurer en priorité la sécurité des personnes et de leurs biens, de diligenter des enquêtes pour traduire les coupables en justice, et de poursuivre les initiatives de paix.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Société Civile du Sud-Kivu insiste sur la nécessité de trouver des solutions pacifiques à la crise et de respecter les accords de paix signés pour permettre une stabilisation durable de la région des Grands Lacs.