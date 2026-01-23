Pour cette année 2026, le Gouvernement compte renforcer le front médiatique pour barrer la route à la désinformation, astuce privilégiée par les ennemis de la paix en RDC pour la manipulation des consciences. Cette stratégie gouvernementale entend contribuer efficacement à la préservation de la cohésion nationale, à la défense de la souveraineté du pays et de son intégrité.

Lors de son passage, mercredi dernier, sur Télé50, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a fustigé une allure dangereuse visant à semer la confusion au sein des populations par des informations désorientées au sujet des efforts de paix menés par le Gouvernement, notamment les Accords de Washington signés en décembre 2025, sous la médiation du Président américain Donald Trump. Dans sa communication, Patrick Muyaya a souligné une trajectoire claire qui s'offre à la RDC sous le leadership de Félix Tshisekedi, Président de la République, pour le rétablissement d'une paix voulue, une fois pour toutes, définitive.

"On n'a jamais été autant très avancé dans la résolution que nous voulons durable et définitive de la crise avec le Rwanda. L'un des points forts de l'Accord de Washington, c'est qu'on a cristallisé le conflit que le Président rwandais a toujours nié devant son opinion. On ne signe pas un accord de paix si on n'est pas en guerre. Non seulement cet accord cristallise la partie sécuritaire, mais il y a aussi une ouverture sur la partie économique parce qu'en réalité, la guerre que nous avons est une guerre de prédation.

Tous les prétextes avancés par le Rwanda ne servent qu'à maquiller cette guerre qui dure depuis plus de trois décennies. Le Rwanda a bâti son économie sur la base des pillages des ressources en République démocratique du Congo. Dans le cadre du front médiatique ou économique, voire judiciaire, on a démontré que le modèle économique actuel du Rwanda va s'effondrer lorsque la guerre sera terminée. Dans l'Accord de Washington, il y a le Cadre d'intégration économique régional qui sera mis en place dès qu'on aura terminé la partie sécuritaire.

Et, c'est dans cadre-là qu'on verra évidemment comment travailler sur des projets communs. La contrainte que nous avons avec le Rwanda, elle est naturelle : le Rwanda sera toujours voisin de la République démocratique du Congo", a clarifié le Porte-parole du Gouvernement.

Selon lui, aucune menace, peu importe sa nature, ne fera fléchir l'ambition du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu en 2018 et réélu en 2023, de bâtir une RDC plus digne, résiliente et pleinement engagée sur la voie de son développement. "Nous, comme Gouvernement, nous ne pouvons pas penser régler la question qu'en regardant le prisme dictatorial du Président rwandais actuel parce qu'il passera dans le temps. Nous avons la conscience de notre grandeur", a-t-il assuré, de vive voix.