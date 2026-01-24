Maroc: Intempéries - Le ministère de l'Equipement exhorte les usagers de la route à faire preuve de vigilance

23 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

Le ministère l'Équipement et de l'Eau a appelé l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter strictement les règles de conduite dans leurs déplacements de la nuit de jeudi au lundi, certains axes routiers pouvant connaitre des perturbations de trafic en raison des fortes pluies et chutes de neige attendues dans certaines provinces.

Selon un bulletin d'alerte émis par la Direction Générale de la Météorologie, de fortes pluies orageuses avec des pluviométries comprises entre 20 et 100 mm sont prévues au niveau de plusieurs provinces du Royaume, tandis que des chutes de neige denses sur les reliefs dépassant les 1200 m avec des épaisseurs comprises entre 5 et 50 cm concerneront des provinces situées dans le Grand et Moyen Atlas, les reliefs du Rif et le Haut de l'Oriental.

Dans des situations météorologiques pareilles qui coïncident avec le début des vacances scolaires et afin d'assurer la sécurité des usagers de la route, le ministère de l'Équipement et de l'Eau exhorte, dans un communiqué, les usagers de la route à reporter leur voyage à travers ces provinces durant cette période, sauf en cas de nécessité et d'éviter les déplacements pendant la nuit.

Le ministère appelle les usagers de la route à se préparer avant le voyage par la vérification de l'état mécanique des véhicules à savoir batterie, freins, éclairage, pression des pneus, balais d'essuie-glace, liquide lave glace, carburant en quantité suffisante et état du chauffage, ainsi qu'à être vigilants surtout au niveau des sections routières susceptibles d'être submergées notamment les points bas et les traversées de la route des Oueds et Chaâbas, rappelle la même source.

Il recommande également d'éviter toute aventure de passer sur les radiers submersibles pendant les crues, de s'abstenir de tout excès de vitesse et tout dépassement ou manoeuvre brusque et de respecter la distance de sécurité entre les véhicules.

En outre, le ministère insiste sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place relevant des directions territoriales du ministère, et ce, afin d'assurer une circulation routière fluide.

Pour plus d'information, le ministère invite les usagers à contacter le Centre de permanence de la Direction Générale des Routes au 05 37 71 17 17.

