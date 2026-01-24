communiqué de presse

Le président de l'Observatoire marocain de l'éducation inclusive a émis un communiqué suite à l'annonce, par le ministère de la Solidarité, de l'Intégration sociale et de la Famille et le Secrétariat d'Etat à l'Intégration sociale, de l'organisation de la troisième Enquête nationale sur le handicap au Maroc.

Ci-dessous le texte intégral du communiqué :

« Le ministère de la Solidarité, de l'Intégration sociale et de la Famille et le Secrétariat d'Etat à l'Intégration sociale ont annoncé récemment l'organisation de la troisième Enquête nationale sur le handicap. A cet effet, et considérant l'importance d'une approche participative, l'Observatoire marocain de l'éducation inclusive s'interroge sur l'absence d'une approche participative et partagée avec les organisations de la société civile et les experts du secteur, lors des phases de réflexion.

Et convaincu de l'importance de la consultation, l'Observatoire formule les observations suivantes :

- La mise en oeuvre de la troisième Enquête nationale sur le handicap au Maroc enregistre un retard de deux années. Nous attendons la réalisation de cette enquête depuis 2024, l'année où le recensement général de la population a été réalisé, comme ce fut le cas pour les deux précédentes enquêtes nationales de 2004 et 2014. Ce retard risque de rendre ses résultats inexploitables en 2026, année où les différents secteurs gouvernementaux entameront leurs bilans sectoriels couvrant le mandat quinquennal du gouvernement ;

- L'Observatoire s'interroge sur le sort du plan d'action 2026-2028 pour la promotion des droits des personnes handicapées, annoncé précédemment par le secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale en 2025, et qui s'appuie sur des données statistiques dépassées concernant le handicap ;

- L'Observatoire estime que toute précipitation dans la réalisation de la troisième Enquête nationale et la publication de ses résultats, pourrait compromettre sa qualité, sa fiabilité et la rigueur nécessaire. A titre de comparaison, les enquêtes internationales nécessitent généralement entre 8 à 10 mois pour des échantillons de 20.000 à 40.000 ménages.

L'Observatoire marocain de l'éducation inclusive adhère au protocole méthodologique statiques et handicap recommandé par l'ONU, et plus particulièrement à la liste détaillée et exhaustive de questions sur le handicap, afin de prendre en compte la diversité des handicaps, y compris les troubles du développement.

L'Observatoire marocain considère la participation du Haut-Commissariat au Plan constitue une garantie pour la fiabilité des informations statistiques. En revanche, nous demandons que le rôle de l'Observatoire national du développement humain (ONDH) soit clairement défini, notamment en ce qui concerne l'élaboration de données territoriales sur la pauvreté multidimensionnelle et le handicap, avec un engagement à suivre l'évolution de la pauvreté dans les années à venir en appliquant l'approche panel.

Concernant l'expertise des partenaires onusiens internationaux pour la réalisation de la troisième enquête nationale sur le handicap, il aurait été pertinent d'associer l'UNICEF, compte tenu de son travail international remarquable sur le module de questions relatif à la petite enfance, recommandé par la Division de statistique et du handicap des Nations unies. La présence du PNUD en tant que partenaire international est également pertinente.

L'Observatoire exhorte les parties prenantes à considérer le handicap comme une forme de diversité humaine et une situation interactive avec les facteurs de l'environnement. Les pays développés enregistrent des taux de handicap élevés, généralement compris entre 10 et 15%. Par conséquent, aucune donnée statistique, aussi élevée soit-elle, ne doit être interprétée politiquement ni utilisée pour alimenter la suspicion ».