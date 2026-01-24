Maroc: Début de la Semaine culturelle marocaine au Mexique

La Semaine culturelle marocaine au Mexique a débuté vendredi dans la capitale mexicaine, l'occasion de mettre en avant la richesse et la diversité du patrimoine culturel ancestral du Royaume.

Cet évènement, qui se poursuivra jusqu'au 31 janvier, vise aussi à renforcer les liens d'amitié et de coopération culturelle entre le Maroc et le Mexique.

Le lancement officiel de cet événement culturel, organisé par l'ambassade du Maroc à Mexico en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Economie sociale et solidaire, a été donné lors d'une cérémonie dans la capitale mexicaine en présence d'une pléiade de créateurs marocains représentant diverses expressions artistiques et culturelles du Royaume.

Au menu de cette manifestation figurent des dégustations de mets marocains, des spectacles de musique folklorique avec le groupe Abidat Rma, de la musique classique marocaine, des expositions photographiques mettant en lumière la richesse de la culture marocaine, des défilés de caftans marocains et une exposition de produits d'artisanat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A partir du 26 janvier, l'événement se déplacera dans l'Etat de Tabasco, où une série d'activités culturelles et artistiques sont prévues au Centre culturel de Villahermosa.

Pour sa dernière étape, la Semaine culturelle marocaine se poursuivra dans l'Etat de Sonora, où le Maroc sera l'invité d'honneur du Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), l'un des événements culturels et artistiques les plus importants au Mexique.

A cette occasion, diverses activités illustrant la singularité de la culture marocaine à travers la musique, la gastronomie, l'artisanat et les costumes traditionnels sont prévues.

La Semaine culturelle marocaine, qui prendra fin lors de la cérémonie de clôture du Festival Alfonso Ortiz Tirado à Sonora, constitue une occasion de souligner la force des liens culturels entre le Maroc et le Mexique ainsi que le rôle que joue la culture comme vecteur de rapprochement et de dialogue entre les peuples.