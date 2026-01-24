Maroc: Participation remarquée du Maroc à l'exposition Art et Diplomatie à New York

Le Maroc a signé une participation distinguée à l'exposition "Art and Diplomacy", organisée jeudi soir à New York à l'occasion de la célébration du 101ème anniversaire de la création de la Society of Foreign Consuls (SOFC).

Etablie en 1925, la Society of Foreign Consuls représente le corps consulaire à New York, la plus grande communauté diplomatique au monde. Elle s'assigne pour mission de promouvoir les relations culturelles et économiques entre la métropole américaine, les pays membres et les Etats-Unis.

A travers son Consulat général à New York, le Maroc est représenté au sein du Comité exécutif de la SOFC, aux côtés de la Géorgie, des Philippines, du Pakistan, de la Serbie, de la Suisse, de la Bulgarie et l'Argentine.

Lors d'une cérémonie haute en couleur organisée au siège du Consulat des Philippines dans la mégapole américaine, l'assistance a pu découvrir des facettes distinctives et diversifiées qui font la richesse de la culture marocaine, et ce à travers les oeuvres de l'artiste peintre Rachid Jouida. Cette exposition a permis aussi de mettre en exergue la place du Maroc comme destination touristique et culturelle de premier plan en Afrique et au-delà.

Dans une déclaration à cette occasion, M. Jouida s'est dit fier de participer à cette exposition célébrant l'art et la diplomatie, qui met en avant l'importance de la culture dans le rapprochement entre les pays et les peuples dans un monde confronté aux divisions et aux incertitudes.

Il a relevé que ces oeuvres puisent leur quintessence dans le répertoire culturel et civilisationnel du Maroc qui se démarque par sa diversité et reflète, en même temps, une société ancrée dans l'histoire et fondée sur les vertus de la paix et de la coexistence.

De son côté, le Consul général du Maroc à New York, Mohamed Ait Bihi, a indiqué que la participation à cet événement diplomatico-culturel a été l'occasion de mettre en avant la richesse civilisationnelle du Royaume à travers les oeuvres d'artistes marocains installés aux Etats-Unis, ainsi que de souligner la place de choix qu'occupe le Maroc sur la scène internationale dans différents domaines.

Le diplomate marocain a, par ailleurs, relevé que de tels événements permettent de faire la lumière sur l'importance primordiale de promouvoir l'entente et l'acculturation entre les différents pays et peuples pour servir la cause de la paix et de la sécurité dans le monde.

Cette exposition d'art a été marquée également par des oeuvres représentant plusieurs pays comme la Géorgie, la Barbade, la Suisse, la Serbie et les Philippines.