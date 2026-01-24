Maroc: Ligue des champions et Coupe de la CAF - Reprise à enjeux cruciaux pour les clubs marocains

Après une longue trêve en raison de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025), les clubs marocains engagés en compétitions africaines de football reprennent, ce week-end, ces joutes avec des matches à enjeux cruciaux.

Certes, la Renaissance de Berkane et l'AS FAR, en Ligue des Champions et le Wydad de Casablanca et l'Olympic de Safi, en Coupe de la CAF, poursuivent leur parcours avec des fortunes diverses, mais ils auront, en commun, à relever le défi de la compétitivité après des semaines sans matches officiels.

LDC: La RSB pour confirmer, l'AS FAR pour se replacer en course (INTER TITRE)

La RS de Berkane reçoit Pyramids FC, samedi (20h00 GMT+1), avec l'enjeu crucial de prendre une sérieuse option pour le tour suivant.

En effet, après avoir remporté une victoire éclatante contre Power Dynamos zambien (3-0), le représentant de l'Oriental a confirmé son bon départ, en battant le club nigérian de Rivers United (1-2). Cette entrée en lice réussie vaut à la RSB la première place avec six unités, ex aequo avec le club égyptien, mais avec un plus grand nombre de buts inscrits pour les Marocains.

Au-delà de l'enjeu immédiat, cette rencontre se jouera sur fond de revanche. La RS Berkane, vainqueur de la Coupe de la CAF la saison passée, aura à coeur de rendre la pareille au club égyptien qui, en tant que vainqueur de la Ligue des Champions, l'a battue en Super Coupe de la CAF (1-0).

Pour y parvenir, l'entraîneur Mouiin Chaabani devra compter sur un groupe soudé et homogène, qui joue ensemble et qui est imbattable à domicile. Cette stabilité est consolidée par un mercato d'hiver inactif pour les Oranges, contrairement à celui de l'été.

Dans le groupe B, l'AS FAR évoluera sur la pelouse de la JS Kabylie (samedi 17h00 GMT+1), avec comme obligation de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Après une défaite inattendue lors de la première journée à l'extérieur contre les Tanzaniens de Young Africans (0-1), les Militaires ont difficilement récolté leur premier point après un nul à domicile face au club égyptien d'Al-Ahly (1-1). Ils se trouvent à la troisième place avec 1 point, ex-aequo avec leur adversaire du jour, qu'ils devancent grâce à un meilleur goal average.

Une victoire permettrait aux coéquipiers de Mohamed Rabie Hrimat de faire le plein de confiance avant ses deux confrontations à domicile contre la JSK le 31 janvier (20h00) et Young Africans le 7 février (20h00).

Devant lui, le club de la capitale retrouvera une équipe en mauvaise passe et qui aura la même envie de sauver son parcours. En effet, le club kabyle a entamé la phase de poule de la pire manière, en concédant une lourde défaite sur la pelouse d'Al-Ahly (4-1), avant d'être tenu en échec à domicile par Young Africans (0-0).

Certes, physiquement, la trêve aura forcément son effet sur le rendement du groupe, mais l'AS FAR tirera sa force mentale de la présence de son quatuor champion arabe, sous la houlette de Tarik Sektioui, à savoir Marouane Louadni, Anas Bach, Khalid Ait Ouarkhane et Mohamed Rabie Hrimat.

En prévision de cette reprise qui s'annonçait chargée, le club militaire a multiplié les matches amicaux pour maintenir la forme, contre le FUS (victoire 2-1) le 16 janvier, le Raja de Beni Mellal (victoire 2-0), le 7 janvier, le Difaa El Jadida (défaite 1-0), le 19 décembre, le CODM (victoire 4-2) le 17 décembre et l'Ouganda (2-2), le 13 décembre. Le mercato d'hiver a été aussi l'occasion pour l'AS FAR de s'offrir les services du milieu offensif, Jalal Eddine El Khfiyef, en provenance de l'Union de Yacoub El Mansour.

C2: Le WAC en force, l'OCS sous pression

En Coupe de la CAF, le Wydad de Casablanca reprend la compétition le vent en poule. Il recevra le club congolais de Maniema Union, dimanche (20h00 GMT+1), avec l'objectif de monopoliser le fauteuil de leader.

Auteur de deux victoires, à domicile contre les Kényans de Nairobi United (3-0) et en déplacement sur la pelouse de Azam FC (1 à 0), le club casablancais est leader du groupe B avec six points, ex aequo avec son adversaire du jour (avec un goal average favorable pour les Rouges).

En prévision de cette reprise, le WAC a été particulièrement actif sur le mercato d'hiver, avec des recrutements spectaculaires, à l'instar de l'arrivée de la star de la sélection nationale Hakim Zyech.

La liste des nouvelles recrues comprend aussi l'ailier gauche Bolivien Moises Paniagua, recruté en vertu d'un prêt avec option d'achat, Sallah Moussaddaq, qui a signé pour une saison et demi, avec possibilité de renouveler pour une saison supplémentaire, Naim Byar, qui a signé pour quatre saisons et demi, Wissam Ben Yeder (six mois avec possibilité de renouvellement pour une saison), Nabil Khali (deux saisons et demi) et Aymane El Wafi (quatre ans et demi).

Les préparatifs des Rouges se sont déroulées en deux phases, l'une au Maroc, jalonnée par des matches amicaux contre l'Ittihad de Tanger (victoire 1-0) le 2 janvier, l'Union Yacoub El Mansour (défaite 1-0), le 30 décembre, le Hassania d'Agadir (défaite 2-4), le 23 décembre et le CODM (victoire 3-1) le 20 décembre.

S'en est suivi un stage au Qatar à partir du 4 janvier, lors duquel les Rouges ont eu comme sparring-partners Al-Doha FC (victoire 4-0), le 13 janvier, Al Riffa FC (victoire 5-1), 12 janvier et Msheireb SC (victoire 3-0), le 8 janvier.

Cette préparation intense est de nature à réduire le manque de compétition chez le groupe, dû à la longue trêve, d'autant plus que l'équipe compte des internationaux qui ont été convoqués avec leur pays en prévision de la CAN, à savoir Tumisang Orebonye avec le Botswana, Aziz Stephane Ki (Burkina Faso), ainsi que des joueurs qui ont participé à la Coupe arabe, à l'instar du gardien Benabid et de Moufid.

En revanche, l'Olympic de Safi sera sous pression en se déplaçant chez l'équipe ivoirienne de FC San Pedro, dimanche (17h00 GMT+1).

Auteur d'un bon début de parcours après une victoire chez les Maliens de Djoliba Bamako (1 à 0), l'OCS a été surpris à domicile par l'USM d'Alger (1 à 0). Le club Mesfioui est ainsi troisième au classement (3 pts) du groupe A, ex aequo avec San Pedro (deuxième), mais avec un goal average défavorable.

En prévision de cette reprise, l'OCS s'est' attaché les services du gardien de but Youssef El Motie, de l'arrière gauche Houari Ferhani, de l'arrière droit Imad Serbout, de l'ailier gauche Imad Khannouss et de l'ailier droit Younes Najari, entre autres.

Programme

Samedi

Ligue des champions

17h00 : JSK-ASFAR

20h00 : RSB-Pyramids

Dimanche

Coupe de la CAF

17h00 : San Pedro-OCS

20h00 : WAC-Maniema