Angola: Augmentation de salaire de 10 % dans la fonction publique - entrée en vigueur

Luanda — L'augmentation de salaire de 10 % dans la fonction publique, approuvée dans le cadre du budget général de l'État pour 2026, entre en vigueur ce mois-ci (janvier), conformément à un décret présidentiel publié au Journal officiel ce jeudi.

Le décret présidentiel précise que cette initiative tient compte de la nécessité de restaurer le pouvoir d'achat des fonctionnaires et agents administratifs.

Selon le document, cette mesure renforce la dignité professionnelle et contribue à l'amélioration continue de la qualité des services publics, dans le cadre de la Feuille de route pour la mise en oeuvre de la nouvelle architecture de rémunération de l'administration publique (RINAR).

L'augmentation de 10 % s'applique aux salaires de base de la fonction publique angolaise, qui comprennent les titulaires de postes de direction, les magistrats, les tribunaux, les Forces armées angolaises (FAA), la Police nationale et les organes exécutifs des différents ministères.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle devrait également contribuer à alimenter le cercle vertueux de la stimulation de la consommation, de l'investissement et de la création d'emplois, favorisant ainsi l'amélioration des conditions de vie des citoyens et le renforcement de l'économie nationale.

À titre d'exemple, le décret présidentiel stipule que le montant correspondant à l'indice 100 du salaire de base sera majoré de 10 %, atteignant ainsi 258 676,59 kwanzas pour les cadres et dirigeants, et que le même pourcentage sera appliqué au montant correspondant à l'indice 100 du salaire de base, portant celui-ci à 60 318,31 kwanzas pour le personnel technique.

De même, le montant correspondant à l'indice 100 du salaire de base sera majoré de 10 %, atteignant ainsi 24 474,32 kwanzas pour le personnel non technique.

Conformément au décret présidentiel, les médecins et le personnel de santé militaire peuvent opter pour le régime de rémunération applicable aux personnels intégrés aux carrières professionnelles respectives des personnels civils du secteur de la santé.

Le décret précise que le réajustement des salaires de base des organismes souverains non concernés par cette mesure devra faire l'objet d'un décret distinct, dans les limites budgétaires fixées par la loi n° 14/25 du 30 décembre, qui approuve le budget général de l'État pour l'exercice 2026.

Traitement de la paie

Le décret susmentionné souligne que le traitement des salaires des fonctionnaires et agents administratifs de l'État doit être effectué au moyen d'un système informatisé mis à disposition par le ministère chargé des finances publiques, et que le paiement correspondant doit être réalisé par voie bancaire.

Sans préjudice du régime applicable aux salariés et agents administratifs exemptés de la durée du travail, le décret précise que les services des ressources humaines des administrations publiques, tant civiles que privées, doivent assurer le suivi de l'efficacité du personnel et veiller au respect des dispositions du régime du travail de la fonction publique.