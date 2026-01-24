Angola: Des consultants et chercheurs de Scientific African Support évaluent les laboratoires de l'URNM

23 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Malanje — Une équipe de consultants et de chercheurs de Scientific African Support est à Malanje (nord d'Angola) depuis jeudi afin d'évaluer l'état des laboratoires des trois unités de biologie organique de l'Université Rainha Njinga a Mbande (URNM), dans le cadre du Projet de renforcement de l'écosystème académique (FEA) mis en oeuvre au sein de l'établissement.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un processus de collecte de données, de consultation interne et d'évaluation des conditions de fonctionnement des laboratoires et de leurs équipements respectifs, selon une note reçue par l'ANGOP.

La délégation a tenu une réunion de consultation avec le recteur de l'URNM, Eduardo Ekundi Valentim, les membres du Collège rectoral ainsi que les enseignants et chercheurs de la Faculté de médecine.

Des visites techniques ont été effectuées dans les laboratoires de la Faculté de médecine, où l'état de conservation, le niveau de fonctionnalité et les besoins en équipements existants ont été évalués.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce vendredi, l'équipe a mené des activités dans les laboratoires de l'Institut polytechnique et de l'Institut de technologie agroalimentaire, diagnostiquant leurs conditions de fonctionnement et évaluant l'état des équipements disponibles.

Selon a note, cette intervention dans les trois unités de biologie organique de l'Université vise principalement à recueillir des informations techniques et opérationnelles qui serviront de base à l'équipement, à la mise à niveau et à la modernisation des laboratoires, ainsi qu'à l'amélioration continue des services de laboratoire offerts par l'URNM.

Cette initiative renforce l'engagement de l'Université Reine Njinga a Mbande envers la qualité de l'enseignement, de la recherche scientifique et de l'innovation, et s'inscrit dans le cadre des efforts institutionnels visant à moderniser et à consolider son écosystème académique.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.