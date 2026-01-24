Angola: Des consultants et chercheurs de Scientific African Support évaluent les laboratoires de l'URNM

Malanje — Une équipe de consultants et de chercheurs de Scientific African Support est à Malanje (nord d'Angola) depuis jeudi afin d'évaluer l'état des laboratoires des trois unités de biologie organique de l'Université Rainha Njinga a Mbande (URNM), dans le cadre du Projet de renforcement de l'écosystème académique (FEA) mis en oeuvre au sein de l'établissement.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un processus de collecte de données, de consultation interne et d'évaluation des conditions de fonctionnement des laboratoires et de leurs équipements respectifs, selon une note reçue par l'ANGOP.

La délégation a tenu une réunion de consultation avec le recteur de l'URNM, Eduardo Ekundi Valentim, les membres du Collège rectoral ainsi que les enseignants et chercheurs de la Faculté de médecine.

Des visites techniques ont été effectuées dans les laboratoires de la Faculté de médecine, où l'état de conservation, le niveau de fonctionnalité et les besoins en équipements existants ont été évalués.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce vendredi, l'équipe a mené des activités dans les laboratoires de l'Institut polytechnique et de l'Institut de technologie agroalimentaire, diagnostiquant leurs conditions de fonctionnement et évaluant l'état des équipements disponibles.

Selon a note, cette intervention dans les trois unités de biologie organique de l'Université vise principalement à recueillir des informations techniques et opérationnelles qui serviront de base à l'équipement, à la mise à niveau et à la modernisation des laboratoires, ainsi qu'à l'amélioration continue des services de laboratoire offerts par l'URNM.

Cette initiative renforce l'engagement de l'Université Reine Njinga a Mbande envers la qualité de l'enseignement, de la recherche scientifique et de l'innovation, et s'inscrit dans le cadre des efforts institutionnels visant à moderniser et à consolider son écosystème académique.