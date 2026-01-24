Angola: L'ONU salue la diplomatie angolaise en matière de résolution des conflits

Luanda — Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), Abdou Abarry, a salué vendredi à Luanda la diplomatie angolaise en matière de résolution des conflits régionaux et continentaux.

S'adressant à la presse, à l'issue d'une audience avec le Président de la République d'Angola et de l'Union africaine, João Lourenço, le représentant de l'ONU a souligné l'implication directe du dirigeant angolais dans divers processus de paix en Afrique, notamment dans les crises de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et de la République centrafricaine (RCA).

« Le Chef de l'État angolais joue un rôle clair et constant dans la recherche de solutions pacifiques aux conflits, ce qui incite les Nations Unies à suivre et à soutenir l'Angola », a-t-il déclaré.

Le diplomate nigérien, qui a discuté avec João Lourenço du renforcement de la coopération entre l'Angola et l'ONU en matière de promotion de la paix, de la stabilité et de la sécurité en Afrique centrale, a considéré l'Angola comme un véritable « pays porteur de solutions » sur le continent africain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Abdou Abarry a indiqué que cette visite coïncidait avec la fin de son mandat, après trois ans et demi à la tête de l'UNOCA, et qu'il avait choisi l'Angola comme premier pays pour lui présenter ses adieux.

« J'ai choisi l'Angola pour dire au revoir au Président de la République et, à travers lui, au peuple angolais, qui a toujours soutenu mon mandat et les efforts de paix en Afrique centrale », a-t-il déclaré.

Lors de cette audience, le Représentant des Nations Unies a encouragé le Chef de l'État angolais à continuer de jouer un rôle actif dans la médiation des conflits, notamment en sa qualité de Président en exercice de l'Union africaine, et a plaidé pour le maintien du dialogue et la recherche de solutions pacifiques.

Cette audience a également permis de réaffirmer l'engagement des Nations Unies à continuer de soutenir les efforts de l'Angola en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale, et à renforcer la coopération entre l'ONU et l'UNOCA dans les initiatives de prévention et de résolution des conflits en Afrique centrale et dans les régions limitrophes, a précisé le diplomate.