Angola: Jiu-jitsu et le Taekwondo - Inauguration d'une salle de combat nationale dans la ZEE

Calumbo — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a inauguré ce vendredi, dans la municipalité de Calumbo (province d'Icolo e Bengo), la salle nationale de combat Maître Afonso Veka Kitoko, située dans la Zone économique spéciale (ZEE).

Ce centre rend hommage à l'ancien professionnel des arts martiaux et figure emblématique de ces disciplines.

Inauguré dans le cadre des célébrations de la Journée nationale du sport, fêtée ce vendredi 23, cet espace fait partie du Centre de développement et des sports et accueillera la pratique du jiu-jitsu, du taekwondo, du MMA, de la boxe, et d'autres disciplines.

Lors d'une interview accordée à la presse après la coupure du ruban, le ministre de la Jeunesse et des Sports a déclaré que ce centre, qui peut accueillir de 400 athlètes, vise à offrir de meilleures conditions pour le développement des différentes disciplines sportives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le dirigeant, la construction et l'équipement de cette infrastructure visent à offrir aux passionnés de ces sports un espace digne où ils pourront pratiquer leurs activités dans les meilleures conditions de confort.

Le ministre a révélé que son département ministériel est en train de construire également, sur le même site, un centre de formation pour le personnel, dont les travaux sont en phase finale, et rénover une piscine et un restaurant, afin d'élargir l'offre sportive et d'assurer la qualité requise.

Rui Falcão a profité de l'occasion pour féliciter l'équipe nationale masculine de football pour sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et l'a encouragée à poursuivre ses efforts pour réaliser de meilleures performances lors des prochaines compétitions.

Afonso Veka Kitoko, originaire de Maquela do Zombo, dans la province d'Uíge, s'est fait connaître comme un grand expert en arts martiaux, notamment pour son impressionnante capacité à briser des blocs, du bois et d'autres objets grâce aux techniques du taekwondo. Il a été le premier à obtenir la ceinture noire de cette discipline au niveau national.