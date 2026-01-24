Angola: La cybersécurité, une exigence de la souveraineté nationale - Députée Elisandra Coelho

Luanda — La députée Elisandra Coelho, du groupe parlementaire MPLA, a déclaré ce vendredi à Luanda que la cybersécurité n'est plus un luxe technologique, mais une nécessité pour la souveraineté et la sécurité nationale.

S'exprimant lors de la 6e séance plénière ordinaire de la 4e session législative de la 5e législature de l'Assemblée nationale, qui a examiné et approuvé le projet de loi sur la cybersécurité, la parlementaire a affirmé que la souveraineté d'un État se défend également dans l'espace numérique.

Par conséquent, elle estime que l'Angola doit affirmer son autorité, sa sécurité et son avenir dans ce domaine, car il s'agit d'un « nouveau champ de bataille invisible, silencieux, mais extrêmement puissant ».

« Un pays qui ne maîtrise pas son espace numérique ne maîtrise pas son destin. Les cyberattaques ne choisissent pas leurs victimes ; elles touchent les ministères, les banques, les hôpitaux, les entreprises publiques et privées, les infrastructures et les citoyens », a-t-elle averti.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec cette loi, a-t-elle poursuivi, l'Angola démontre sa volonté de s'engager dans l'économie numérique, de se développer technologiquement et de s'intégrer de manière responsable à l'espace numérique.

De son côté, le député Ernesto Kassongo, du groupe parlementaire UNITA, a reconnu que l'initiative législative découlait d'un diagnostic pertinent, compte tenu des faiblesses structurelles persistantes de l'espace numérique national.

Pour lui, l'abrogation de la loi n° 7/17 et son remplacement par un régime plus complet témoignent de la prise de conscience que le cadre juridique actuel n'est plus adapté aux menaces actuelles.

Il a toutefois souligné comme points critiques de la proposition l'étendue excessive du champ d'application de la loi et la forte concentration des pouvoirs au sein du Centre national de cybersécurité, qui, selon lui, cumule les fonctions de réglementation, de supervision, d'inspection et d'application des sanctions, sans parler de l'insuffisance des garanties pour la protection des droits et libertés des citoyens.

Parallèlement, le député Rui Malopa, du groupe parlementaire mixte (PRS/FNLA), a déclaré que la loi proposée répondait à un besoin légitime de l'exécutif, mais a mis en garde contre les « excès disproportionnés » qui pourraient compromettre la liberté numérique. Il a exprimé son soutien à la protection des institutions publiques et privées, des infrastructures d'information critiques et des citoyens.

Cependant, il a fait valoir que cette législation ouvre la voie à l'institutionnalisation d'une architecture de surveillance sans précédent, concentrant le pouvoir au sein du Centre national de cybersécurité et fragilisant le processus de consolidation de la démocratie dans le pays.

Initiée par le pouvoir exécutif, la loi sur la cybersécurité vise à créer un cadre juridique et technico-opérationnel adapté aux enjeux actuels de la cybersécurité, et à renforcer la résilience institutionnelle, opérationnelle et juridique de l'État angolais face aux cybermenaces, aux cyberattaques et à la cybercriminalité.

Elle vise également à améliorer la performance de l'Angola en matière de cybersécurité aux niveaux régional et international, et à doter le pays d'un cadre institutionnel solide, notamment par l'institutionnalisation d'entités spécialisées dans ce domaine. ACC/SC/LUZ