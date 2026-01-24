Angola: Le Président João Lourenço exprime son espoir d'un renforcement du dialogue politique

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a exprimé ce vendredi 23 janvier à Luanda son espoir de voir, dans le nouveau cycle qui s'ouvre cette année, un renforcement du dialogue politique et un renouveau du multilatéralisme.

Le Chef de l'État a fait cette déclaration lors de la cérémonie de voeux de Nouvel An du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées en Angola auprès du Président angolais, João Lourenço, et de la Première dame, Ana Dias Lourenço, qui s'est tenue au Pavillon du Protocole de la Présidence de la République.

Dans son discours, le Président João Lourenço a également évoqué les défis et les responsabilités que l'Angola a assumés en 2025, notamment avec la présidence tournante de l'Union africaine (UA).