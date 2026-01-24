Angola: Ligue des Champions de la CAF - Petro et Stade Malien disputent la 1er place du groupe D

Luanda — Petro de Luanda affronte le Stade Malien dimanche à Bamako (Mali), pour le compte de la troisième journée du groupe D de la Ligue des Champions de la CAF.

Cette rencontre oppose les deux premiers du groupe, à égalité avec quatre points, et pourrait décider du sort de la première place.

Avec une victoire et un match nul chacun, Petro et le Stade Malien ont inscrit deux buts et en ont encaissé un. La rencontre s'annonce donc équilibrée, malgré des parcours différents dans leurs championnats nationaux respectifs.

Le club angolais (Petro) est en grande forme et domine le championnat national « Girabola 2025/26 » avec 30 points, après sa victoire 2-0 contre Desportivo da Lunda-Sul le week-end dernier (11e journée).

De son côté, l'équipe malienne, 7e du championnat national avec 15 points, s'est inclinée 2-0 face à Mali Coura lors de la 9e journée.

Lors des deux confrontations disputées entre les deux équipes en 2019, dans le cadre de la compétition organisée sous l'égide de la Confédération Africaine de Football (CAF), le Petro de Luanda a remporté une victoire et concédé un match nul.

Dans le même groupe, l'Espérance de Tunis (2e avec deux points) et le Simba de Tanzanie, dernier du groupe sans point, s'affronteront samedi.

La troisième journée de la Ligue Africaine débute ce vendredi avec les matchs Al Ahly (Égypte) - Young Africans (Tanzanie) (16h00), pour le groupe B, et Mamelodi Sundowns - Al Hilal (Soudan) (18h00), pour le groupe C.