Afrique Australe: L'Angola réaffirme son attachement au multilatéralisme et au rôle central de l'AG de l'ONU

Luanda — L'Angola a réaffirmé ce vendredi, au Palais des Nations à Genève, son ferme attachement au multilatéralisme, aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies et au rôle central de l'Assemblée générale (AG) de l'Organisation en tant que principal organe délibératif et représentatif du système international.

Selon une note de la représentation diplomatique angolaise auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (Suisse), reçue par ANGOP, cette déclaration a été défendue par la diplomate angolaise auprès de l'Organisation, Ana Maria de Oliveira, lors de la 39e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme.

Au cours de cette réunion, qui a discuté de la détérioration de la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, la diplomate a réaffirmé le ferme engagement de l'Angola en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à la Charte des Nations Unies et aux instruments internationaux pertinents en la matière.

À cette occasion, les autorités angolaises ont réaffirmé leur engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme, plaidant pour un dialogue constructif et soulignant l'importance de l'assistance technique dans ce domaine.

Ana Maria de Oliveira, quant à elle, a rejeté la politisation des droits de l'homme et le caractère sélectif des mécanismes spéciaux, insistant sur la nécessité d'une coopération internationale et du respect de la souveraineté des États, conformément aux différents instruments des Nations Unies.

La représentante permanente de l'Angola à Genève est fermement convaincue que le dialogue, l'inclusion et un véritable engagement de toutes les parties prenantes constituent les moyens les plus efficaces de prévenir la polarisation et de promouvoir des solutions durables à long terme.

La diplomate angolaise a déclaré que son pays demeure attaché à un dialogue constructif au sein du Conseil des droits de l'homme afin de renforcer la crédibilité, l'objectivité et l'universalité du système international des droits de l'homme.

