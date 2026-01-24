Angola: Le Président angolais exige la libération de l'ancien dirigeant du Niger

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a exigé ce vendredi la libération immédiate de l'ancien Président du Niger, Mohamed Bazoum, et de l'homme politique guinéen et dirigeant du PAIGC, Domingos Simões Pereira, détenus dans le cadre d'enquêtes sur les prises de pouvoir anticonstitutionnelles sur le continent.

Le Président s'exprimait lors de la cérémonie de voeux de Nouvel An adressée au corps diplomatique et aux organisations internationales accréditées en Angola, et a fait part de son opposition à ce phénomène croissant sur le continent.

Dans ce même discours, João Lourenço a toutefois exprimé l'espoir que le nouveau cycle qui s'ouvre cette année verra un renforcement du dialogue politique et un renouveau du multilatéralisme.

Le dirigeant a également évoqué les défis et les responsabilités que le pays a assumé en 2025, notamment la Présidence tournante de l'Union africaine (UA). SC/LUZ