Cote d'Ivoire: Nouveau gouvernement ivoirien - Voici la liste des 34 ministres nommés

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé le vendredi 23 janvier 2026, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Beugré Mambé, à la signature du décret n°2026-08 portant nomination des membres du gouvernement.
Le nouveau gouvernement compte 34 membres, dont 30 ministres pleins et quatre ministres délégués. On note quatre ministres sortants, il s'agit de Kobenan Kouassi Adjoumani, Léon Kakou Adom, Bouaké Fofana et Laurent Tchagba. Ils quittent le gouvernement, tandis que cinq nouvelles personnalités font leur entrée : Hien Yacouba Sié, Djibril Ouattara, Abou Bamba, Jean-Louis Moulot et Bernard Kini Comoé.
Ainsi sont nommés :
Vice-Premier ministre, ministre de la Défense :
Téné Birahima Ouattara
Ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration :
Mme Anne Désirée Ouloto-Lamizana
Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale :
Mme Nialé Kaba
Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme :
Jean Sansan Kambilé
Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité :
Général Vagondo Diomandé
Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget :
Adama Coulibaly
Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie :
Mamadou Sangafowa Coulibaly
Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières :
Bruno Nabagné Koné
Ministre des Transports et des Affaires maritimes :
Amadou Koné
Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité :
Amédé Koffi Kouakou
Ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement :
Mamadou Touré
Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle :
Pierre Ngou Dimba
Ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie :
Moussa Sanogo
Ministre des Ressources animales et halieutiques :
Sidi Tiémoko Touré
Ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques :
Mme Mariatou Koné
Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement :
Amadou Koulibaly
Ministre des Eaux et Forêts :
Jacques Assahoré Konan
Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat :
Ibrahim Khalil Konaté
Ministre du Tourisme et des Loisirs :
Siandou Fofana
Ministre du Plan et du Développement :
Souleymane Diarrasouba
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique :
Adama Diawara
Ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle :
Adama Kamara
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique :
N'Guessan Koffi
Ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier :
Yacouba Yien Sié
Ministre de la Cohésion sociale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté :
Mme Myss Belmonde Dogo
Ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique :
Djibril Ouattara
Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant :
Mme Nassénéba Touré
Ministre de la Culture et de la Francophonie :
Mme Françoise Remarck
Ministre des Sports :
Adje Silas Metch
Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique :
Abou Bamba
Ministre délégué auprès du ministre des Transports et des Affaires maritimes, chargé des Affaires maritimes :
Célestin Sérey Doh
Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur :
Adama Dosso
Ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, chargé de l'Enseignement technique :
Jean-Louis Moulot
Ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, chargé des Productions vivrières :
Bernard Kini Comoé
Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le samedi 24 janvier 2026 à 11 heures.