Cote d'Ivoire: Nouveau gouvernement ivoirien - Voici la liste des 34 ministres nommés

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé le vendredi 23 janvier 2026, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Beugré Mambé, à la signature du décret n°2026-08 portant nomination des membres du gouvernement.

Le nouveau gouvernement compte 34 membres, dont 30 ministres pleins et quatre ministres délégués. On note quatre ministres sortants, il s'agit de Kobenan Kouassi Adjoumani, Léon Kakou Adom, Bouaké Fofana et Laurent Tchagba. Ils quittent le gouvernement, tandis que cinq nouvelles personnalités font leur entrée : Hien Yacouba Sié, Djibril Ouattara, Abou Bamba, Jean-Louis Moulot et Bernard Kini Comoé.

Ainsi sont nommés :

Vice-Premier ministre, ministre de la Défense :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Téné Birahima Ouattara

Ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration :

Mme Anne Désirée Ouloto-Lamizana

Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale :

Mme Nialé Kaba

Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme :

Jean Sansan Kambilé

Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité :

Général Vagondo Diomandé

Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget :

Adama Coulibaly

Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie :

Mamadou Sangafowa Coulibaly

Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières :

Bruno Nabagné Koné

Ministre des Transports et des Affaires maritimes :

Amadou Koné

Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité :

Amédé Koffi Kouakou

Ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement :

Mamadou Touré

Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle :

Pierre Ngou Dimba

Ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie :

Moussa Sanogo

Ministre des Ressources animales et halieutiques :

Sidi Tiémoko Touré

Ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques :

Mme Mariatou Koné

Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement :

Amadou Koulibaly

Ministre des Eaux et Forêts :

Jacques Assahoré Konan

Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat :

Ibrahim Khalil Konaté

Ministre du Tourisme et des Loisirs :

Siandou Fofana

Ministre du Plan et du Développement :

Souleymane Diarrasouba

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique :

Adama Diawara

Ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle :

Adama Kamara

Ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique :

N'Guessan Koffi

Ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier :

Yacouba Yien Sié

Ministre de la Cohésion sociale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté :

Mme Myss Belmonde Dogo

Ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique :

Djibril Ouattara

Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant :

Mme Nassénéba Touré

Ministre de la Culture et de la Francophonie :

Mme Françoise Remarck

Ministre des Sports :

Adje Silas Metch

Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique :

Abou Bamba

Ministre délégué auprès du ministre des Transports et des Affaires maritimes, chargé des Affaires maritimes :

Célestin Sérey Doh

Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur :

Adama Dosso

Ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, chargé de l'Enseignement technique :

Jean-Louis Moulot

Ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, chargé des Productions vivrières :

Bernard Kini Comoé

Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le samedi 24 janvier 2026 à 11 heures.